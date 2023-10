کارگردان Pentiment: امکان انتشار این بازی برای نینتندو سوییچ وجود دارد

به گفته‌ی جاش سایر (Josh Sawyer)، کارگردان عنوان Pentiment، این احتمال وجود دارد که بازی مذکور در نهایت برای کنسول نینتندو سوییچ نیز منتشر شود.

ممکن است در سال ۲۰۲۲ عناوین شاخصی از بازی‌های انحصاری ایکس باکس منتشر نشده باشند، اما، با این حال عناوین بسیار خوبی از استودیوهای بازی‌سازی ایکس باکس در سال گذشته‌ی وجود داشت. Pentiment، ساخته استودیوی آبسیدین (Obsidian)، با ارائه‌ی یک تجربه‌ی ماجراجویی روایت‌محور کوچک‌تر و بسیار محدودتر، قطعا یکی از بهترین عناوین ایکس باکس محسوب می‌شود که تا حدودی نادیده گرفته شده است.

با توجه به ماهیت بازی Pentiment، بدیهی است که در دستگاه قابل حمل Steam Deck به خوبی قابل اجرا باشد، اما آیا ممکن است به‌ رغم ماهیت بازی به‌عنوان یک اثر فرست پارتی ایکس‌ باکس، برای سایر دستگاه‌های دستی مانند نینتندو سوییچ عرضه شود؟ به گفته کارگردان بازی انتشار این عنوان برای نینتندو سوییچ دور از ذهن نیست.

در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Touch Arcade، از جاش سایر، کارگردان Pentiment در خصوص احتمال انتشار این بازی برای دستگاه‌هایی مانند نینتندو سوییچ یا iPad سوال شد که وی در پاسخ اظهار داشت که مطمئناً این امکان وجود دارد.

فکر می‌کنم این امکان وجود دارد. فکر می‌کنم به دلیل اجرای بازی روی Steam Deck بسیاری از مردم سوال می‌کنند که آیا Pentiment روی نینتندو سوییچ نیز منتشر می‌شود؟ به اعتقاد من هیچ چیزی وجود ندارد که از نظر تکنولوژیکی مانع از اجرای بازی روی نینتندو سوییچ شود. من دوست دارم بازی تا جایی که ممکن است روی پلتفرم‌های بیشتری باشد، اما زمان آن را مشخص خواهد کرد.

مایکروسافت در گذشته برخی از بازی‌های خود را برای پلتفرم‌های دیگر نیز منتشر کرده بود که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به انتشار بازی Ori and the Will of the Wisps روی نینتندو سوییچ اشاره کرد. بنابراین عرضه‌ی Pentiment روی نینتندو سوییچ اصلاً تعجب آور نخواهد بود و ممکن است در آینده شاهد انتشار آن باشیم. البته در حال حاضر هیچ گونه نشانه‌ای مبنی بر عرضه‌ی قریب‌الوقوع آن وجود ندارد.

بازی Pentiment در حال حاضر بر روی ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس است.