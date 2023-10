نقد و بررسی بازی Lords of The Fallen

امروز به بررسی یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سولزلایک امسال یعنی Lords of The Fallen پرداخته تا دریابیم در بین آثار برجسته‌ی اخیر این ژانر، دقیقا کجا می‌ایستد.

شاید من جز معدود افرادی باشم که از نسخه‌ی سال ۲۰۱۴ Lords of The Fallen با وجود کم و کسری‌هایش لذت بردم و دنیا و استایل کلی آن برایم بسیار گیرا جلوه می‌کرد. از همین رو، زمانی که ریبوت آن معرفی شد، به سرعت به یکی از آثار مورد انتظار امسال برای من تبدیل شد که مشتاقانه منتظر تجربه‌اش بودم، چرا که آن دنیای فانتزی تاریکی که در گذشته بسیار من را جذب خودش کرده بود، حالا بسیار جذاب‌تر جلوه می‌کرد.

حال پس از تجربه‌ این اثر، باید بگویم که Lords of The Fallen یک بهبود همه جانبه نسبت به نسخه‌ی پیشینش محسوب می‌شود که در کلیات عالی عمل کرده و ممکن است در جزئیات با توجه به ذائقه سولزلایک شما، راضی‌کننده و یا ناامیدکننده جلوه کند.

قدم بر لبه‌ی برزخ

