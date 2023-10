پیش‌درآمد سریال Wheel of Time، به نام White Tower پس از مدت‌ها به سر بردن در جهنم توسعه، موفق به پیدا کردن یک کارگردان جدید شد.

جی اولیویا که تجربه‌ی کار بر روی انیمیشن‌های اقتباسی تحسین‌شده‌ی مختلفی را از کمیک‌های مارول و دی‌سی، هماند Batman: The Dark Knight Returns (بتمن: شوالیه‌ی تاریکی باز می‌گردد) را در کارنامه‌ی خود دارد برای کارگردانی پیش‌درآمد انیمیشنی سریال Wheel of Time (چرخ زمان) برگزیده شده است. هم‌جنین فیلمنامه‌ی این اثر توسط نویسنده‌ی X-Man: First Class (مردان ایکس: درجه یک)، یعنی زک استنتز نگاشته شده است.

داستان انیمیشن White Tower (برج سفید)، مدت‌ها قبل از وقایع سریال اصلی و رمان‌ها روایت خواهد شد و داستان دختر جوانی را با توانایی‌های جادویی بازگو می‌کند که پس از رسیدن یک موجود اهریمنی در دهکده‌‌اش و تسلط او بر مردمان سرزمینش، وی برای دریافت کمک رهسپار سفری پرماجرا به سوی برج سفید می‌شود.

سریال Wheel of Time بر اساس سری رمانی تحسین‌شده به همین نام به قلم رابرت جردن فقید و برندن سندرسون، توسط ریف جادکینز خلق شده است. تاکنون دو فصل از سریال The Wheel of Time منتشر شده است و در حال حاضر برای فصل سوم این اثر تمدید شده است.

هنوز جزئیات بیش‌تری از انیمیشن White Tower منتشر نشده است.

منبع: کولایدر