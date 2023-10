دنیای انیمه میزبان حضور سربازان منحصر به فردی می‌باشد که وقایع حماسی و تاثیرگذار را به ارمغان آورده‌اند.

دنیای انیمه میزبان حضور انواع و اقسام شخصیت‌های محبوبی می‌باشد که وقایعی جذاب و ماندگار را به ارمغان آورده‌اند. با این حال دسته‌ای از شخصیت‌های اصلی و فرعی که همیشه جانشان در خطر بوده و برای دفاع از آرمان‌های خود تا سر حد مرگ به مبارزه پرداخته و در اکثر مواقع تمام دار و ندار خود را از دست داده‌اند، سربازانی هستند که در این مدیوم توجه ویژه‌ای به آن‌ها شده و داستان‌های تاثیرگذاری حول محورشان ساخته و پرداخته شده است.

چنین سربازهایی عموماً سرگذشتی تلخ و تاریک را پشت سر گذاشته تا بتوانند از مهارت‍های مرگباری برخوردار باشند. سربازهایی که اگرچه حتی می‌توانند شخصیت اصلی یک انیمه نباشند اما به حدی از شخصیت‌پردازی غنی و پر فراز و نشیب بهره برده‌اند که خواه یا ناخواه توجه ویژه مخاطبین را به خود جلب می‌نمایند.

به همین سبب نیز در مقاله امروز به سراغ رتبه‌بندی ۱۵ سرباز مشهور و قدرتمند دنیای انیمه رفته‌ایم که می‌توانند نظر شما را جلب نمایند. پس در ادامه این رتبه‌بندی ما را همراهی نمایید.

۱۵. آسکلاد در انیمه Vinland Saga (حماسه وینلند)

فصل نخست Vinland Saga یکی از بهترین انیمه‌های پخش شده طی یکی دهه اخیر بود که حول محور انتقام‌جویی تورفین از مردی به نام آسکلاد جریان داشت.

وایکینگی ۲ رگه ولزی-دانمارکی که فرماندهی گروهی از مزدوارن بی‌رحم و بسیار زبده را بر عهده داشت. آسکلاد سال‌های بسیار تمرین کرده بود و از مهارت‌های مرگباری بر علیه دشمنانش بهره می‌برد تا حدی که به راحتی می‌توانست چندین و چند گارد سلطنتی را از بین ببرد. در کنار زور و بازوی قدرتمند، او از هوش و ذکاوت قابل توجهی نیز برخوردار می‌باشد، بدین صورت که حتی با نگاه کردن به چهره اطرافیانش می‌توانست ذهن آن‌ها را خوانده و برای اتفاقات پیش رو آماده باشد. آسکلاد انیمه Vinland Saga سربازی در قامت ویلین داستان بود که قطعاً هر بیننده‌ای را با اعمالش شوکه می‌کرد.

۱۴..کیرا یاماتو در انیمه Mobile Suit Gundam: Seed Destiny (موبایل سوت گاندام : سرنوشت هسته)

فرنچایز بزرگ و قدیمی گاندام مملو از شخصیت‌های مثبت و منفی به یاد ماندنی می‌باشد که این مسئله در Mobile Suit Gundam Seed Destiny نیز تکرار شده و شاهد حضور سربازی متمایز نسبت به هم‌قطاری‌های خود هستیم.

کیرا یاماتو تحت عنوان یک “هماهنگ‌کننده” شناخته می‌شود؛ دختری که از همان زمانی که در شکم مادرش قرار داشت مورد بهبود ژنتیکی قرار گرفت و فراتر از یک انسان عادی پا به جهان گذاشت که از قدرت و توانایی‌های فیزیکی و ذهنی بسیار قدرتمندی بهره برده است. کیرا یاماتو نه تنها شخصاً می‌تواند تمامی داده‌ها و وقایع را در تنها گذری از ثانیه تجزیه و تحلیل کرده و بهترین خروجی ممکن را ارائه دهد، بلکه تبحر استادانه‌ای در کنترل ربات‌های گاندام داشته و کمتر کسی می‌تواند در مقابل وی حرفی برای گفتن داشته باشد. البته که این سرباز قدرتمند و غیرقابل توقف انیمه Mobile Suit Gundam Seed Destiny به شدت از جنگ و خونریزی تنفر داشته و تنها برای محافظت از دوستان و عزیزانش تن به حضور در میدان نبرد داده است.

۱۳. کاکاشی هاتاکه در انیمه Naruto (ناروتو)

اساساً مجموعه Naruto میزبان حضور برخی از قدرتمندترین شخصیت‌های دنیای انیمه می‌باشد که به طبع، زمانی که بحث سربازان در میان باشد نیز به سراغ نینجایی بسیار قوی و توقف ناپذیر به نام کاکاشی هاتاکه خواهیم رفت.

شاید جالب باشد تا بدانید که او در سن ۵ سالگی از آکادمی نینجاهای سرزمین خود فارغ‌التحصیل شد و در ۶ سالگی به عنوان یک چونین شناخته گشت. تبحر و توانایی‌های کاکاشی هیتاکه سبب شد تا خیلی زود به درجه جونین ارتقا پیدا کرده و پس از بروز جنگ خونین میان نینجاها، او رشادت‌های قابل توجهی را از خود بر جای گذاشت که سبب شد تا لقب ششمین برگ هوکاگه را نیز از آن خود کند. در دنیای انیمه Naruto کاکاشی هاتاکه به حدی در ماموریت‌های خود موفق و مرگبار عمل کرده است که عملاً کمتر کسی جرات رویارویی با وی را در خود دیده است.

۱۲. یوییچیرو هیاکویا در انیمه Seraph of the End (پایان جهان)

در انیمه Seraph of the End زمانی که با دنیای ویران شده طرف هستیم که توسط خون‌آشام‌ها اداره می‌شود، قطعاً باید انتظار حضور سربازانی را داشته باشیم که برای نجات بشریت از جان گذشتگی کرده‌اند.

یوییچیرو هیاکویا برده خون‌آشام‌هایی بود که پس از پشت سر گذاشتن درد و رنج بسیار موفق به فرار از دست آن‌ها شده و به ارتش امپراتوری ژاپن ملحق می‌شود تا بلکه بتواند در برابر اهریمنان شب به مقابله بپردازد. استعداد شگفت‌انگیز او در استفاده از شمشیر و همچنین بهره‌گیری از خون خون‌آشامی بسیار قدرتمند سبب شده تا شاهد سربازی بسیار توانمند و حرفه‌ای در جبهه بشریت باشیم که وقایعی حماسی و جذاب را در انیمه Seraph of the End به ارمغان آورده است.

۱۱. تانیا دگورچاف در انیمه The Saga Of Tanya The Evil (حماسه تانیا اهریمنی)

برخلاف باقی سربازهای این مقاله، تانیا در انیمه The Saga Of Tanya The Evil در اصل پیرمردی باتجربه و جنگ‌دیده می‌باشد که به عنوان یک دختر ۹ ساله به زندگی بازگشته است.

با این حال او تمامی خاطرات و تجربیات زندگی گذشته خود را به یاد داشته و این مسئله سبب شده تا به عنوان یک دختر ۹ ساله، درجه نظامی ستوان دوم را کسب نموده و رهبری ارتش بسیار حرفه‌ای امپراتوری گروه ۲۰۳ هوایی جادوگران را علیه ارتش بازماندگان جمهوری‌خواه بر عهده داشته باشد. اتفاقات تلخی که تانیا پشت سر گذاشته و همچنین مرگی که تجربه نموده دست به دست یکدیگر داده تا او را از لحاظ احساسی و روانی به مرز فروپا بکشانند و انیمه The Saga Of Tanya The Evil تقابل وجه خوب و بد درون وی را به تصویر می‌کشد. سربازی بسیار خطرناک و باهوش که علی‌رغم برخورداری از آرمان‌های افراطی، موفق شده تا مافوق‌های خود را گول زده و به عنوان یک میهن پرست، از آزادی عمل بسیار زیادی برخوردار باشد که در خفا از این مسئله برای پیشبرد اهداف شوم خود بهره گرفته است.

۱۰. چیساتو نیشیگیکی در انیمه Lycoris Recoil (لیکوریس ریکویل)

شاید بتوان گفت که در میان تمامی شخصیت‌های رتبه‌بندی شده در این مقاله، تنها سربازی که علی‌رغم حتی پشت سر گذاشتن اتفاقاتی تلخ و شوکه‌کننده اما همچنان از روحیاتی دلسوزانه و مهربان بهره می‌برد، چیساکو نیشیگیکی در انیمه Lycoris Recoil می‌باشد.

این دختر پر جنب و جوش و خستگی‌ناپذیر، مهربان، دلسوز، فداکار و البته همه فن حریف سرباز ویژه سازمان ضدتروریست لیکوریس بوده و از کودکی تحت آموزش‌های بسیار سخت و طاقت‌فرسایی قرار گرفته تا حدی که عملاً هیچ ماموری از سازمان لیکوریس نمی‌تواند خود را در حد و اندازه رقابت با چیساکو نیشیگیکی ببیند. سرباز و قهرمان اصلی انیمه Lycoris Recoil که از خود گذشتگی‌های متعددی برای دفاع از سرزمین خود انجام داده، به حدی از هوش و ذکات بهره می‌برد که به راحتی می‌تواند مسیر حرکت گلوله‌ها را پیش‌بینی کرده و خود را از برخورد با آن‌ها در امان نگه دارد. چیساکو نیشیگیکی علی‌رغم توانایی‌های شگفت‌انگیزی که دارد اما ترجیح می‌دهد که به صورت مستقل عمل نموده و تنها در صورت نیاز به سازمان لیکوریس کمک رسانی نماید.

۹. لیوای آکرمن در انیمه Attack On Titan (حمله به تایتان)

قطعاً قهرمان اصلی انیمه Attack On Titan کسی نخواهد بود به جز ارن یگر. با این حال هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که هیچ جنگجو و مبارز قدرتمندتری از لیوای آکرمن در جهان این انیمه وجود نداشته است.

او با آن چثه کوچک خود به عنوان کاپیتان نیروهای ویژه سرزمین پارادایس محسوب می‌شود که عملاً انجام غیرممکن‌ترین ماموریت‌ها را با تیمش بر عهده می‌گیرد و به عنوان قدرتمندترین نیروی حافظ بشریت در مقابل تایتان‌ها به شهرت رسیده است. هر زمان که درگیری میان انسان‌ها و تایتان‌ها (و حتی رویارویی انسان‌ها با یکدیگر) در انیمه Attack On Titan به وقوع می‌پیوندد، شاهد سربازی به شدت سریع، غیرقابل توقف و ویرانگر هستیم که تمام دشمنان خود را به خاک و خون می‌کشد. در میزان کشندگی وی می‌توان همین را گفت که تنها انسانی به شمار می‌رود که تایتان‌ها از شنیدن نام وی لرزه بر اندامشان افتاده تا حدی که تایتان قدرتمندی همچون زک توسط او به شکلی تمسخرآمیز تکه تکه شده است. مردی دردمند ولی تسلیم‌ناپذیر که هیچ چیز مهمتر از امنیت و جان مردم و سربازانش برایش نبوده و برای حفظ آن ابایی از فدا کردن جان خود نداشته است.

۸. گاتس در انیمه Berserk (برزرک)

به لطف مانگا و انیمه Berserk شاهد شخصیتی به نام گاتس هستیم که می‌تواند مفهوم “سرباز” را در مقابل دیدگان شما به چالش کشیده و ذهن شما را تا مدت‌ها به خود درگیر نماید.

دنیای این انیمه به حدی تیره و تاریک و عجیب است که حتی مفهوم یک سرباز نیز با چالش‌های بسیاری همراه خواهد بود. گاتس از همان دوران کودکی به اجبار پا به میدان نبرد گذاشته و بازی مرگ و زندگی سبب شده تا به سربازی بسیار قدرتمند و تسلیم‌ناپذیر تبدیل شود. او جزوی از نیروهای ویژه گریفیث بود تا این که توسط وی مورد خیانت قرار گرفت و دنیا بر سرش خراب شد. در جریان وقایع دنیای Berserk گاتس با نبردهای بسیار خونین و مرگباری مواجه می‌شود تا حدی که حتی می‌تواند نیرویی ۱۰۰ نفره از دشمنان خود را به تنهایی قلع و قمع نماید و به همین دلیل نیز لقب “قاتل ۱۰۰ نفر” به وی اعطا شده که نمایانگر توانایی‌‎های وی در میدان نبرد می‌باشد.

۷. کنشین هیمورا در انیمه Rurouni Kenshin (رورونی کنشین)

سیر شخصیت پردازی کنشین هیمورا در جریان وقایع انیمه Rurouni Kenshin به خودی خود می‌تواند هر بیننده‌ای را تحت تاثیر قرار بدهد.

در این انیمه شاهد سربازی بسیار بی‌رحم و وحشی به نام هیتوکیری باتوسای بودیم که نام هیتوکیری به سبب خون و خونریزی‌های وی در دوره انقلاب میجی کشور ژاپن به وی اعطا شده بود. شدت وحشی‌گری‌های وی به حدی دیوانه‌وار بود که پس از پایان جنگ با خود عهد کرد که کشتار را کنار گذاشته و از شمشیر خود تنها برای محافظت از نیازمندان بهره بگیرد. در نهایت در انیمه Rurouni Kenshin شاهد بودیم که او نام خود را به کنشین هیمورا تغییر داده و به سامورایی دلرحم و مهربانی تبدیل شد که برای دفاع از ضعفا حتی نیازی به استفاده از شمشیر خود ندیده و تنها با غلاف آن کار دشمنانش را یکسره می‌کرد.

۶. ادوارد الریک در انیمه Fullmetal Alchemist (کیمیاگر تمام‌فلزی)

ادوارد الریک در انیمه Fullmetal Alchemist سرگردی نظامی بود که به سبب توانایی‌های خارق‌العاده خود در حیطه کیمیاگری توسط دولت مورد حمایت قرار گرفت. مردی جوان که زندگی پر فراز و نشیبی را به عنوان یک سرباز تجربه کرده است.

نکته‌ای که او را در مقایسه با هم‌تایانش خاص جلوه کرده است، مهارت شگفت‌انگیز وی در کیمیاگری می‌باشد. زیرا ادوارد شاید که در حیطه قدرت بدنی چندان حرفی برای گفتن نداشته باشد اما به عنوان یکی از قدرتمندترین کیمیاگران جهان شناخته شده و این مسئله در کنار روحیه تسلیم‌ناپذیری وی سبب شده تا مبارزی قدرتمند را شاهد باشیم تا حدی که در جریان وقایع انیمه Fullmetal Alchemist او را بارها و بارها در تقابل با دشمنان بسیار قدرتمندی دیدیم که حتی اگرچه از آن‌ها ضعیف‌تر بوده اما به واسطه هوش و ذکاوت، قدرت کیمیاگری و عزم راسخ همیشه بر آن‌ها پیروز گشته است.

۵. اسدث در انیمه Akame ga Kill (آکامه گا کیل)

در قدرت و شهرت اسدث از مجموعه Akame Ga Kill همین بس که همیشه پای ثابت برترین شخصیت‌های دنیای انیمه بوده و به لحاظ جنون و شرارت کمتر کسی می‌تواند در حد و اندازه او ظاهر شود.

اصلی‌ترین دشمن آکامه کسی است که به راحتی هر چه تمام می‌تواند از توانایی‌های یخی خود به شیوه‌های مختلف استفاده نموده و عملاً زمان را در اطراف خود منجمد نماید. در انیمه Akame Ga Kill شاهد هستیم که اسدث برای توقف گروه آکامه و تحقق خواسته‌های خود و انجام دستورات دیگران، به عنوان یک سرباز و ژانرال امپراتوری ابایی از به راه انداختن دریایی از خون بی‌گناهان نداشته و به حدی رفتارهای جنون آمیز و وحشتناک از خود بروز می‌دهد که سبب شده تا با آنتاگونیستی غیرقابل پیش‌بینی و در عین حال دوست داشتنی طرف باشیم.

۴. مرئولیونا ورمیلیون در انیمه Black Clover (شبدر سیاه)

در دنیای انیمه Black Clover شاهد خانواده سلطنتی ورمیلیون هستیم که دختر ارشد آن‌ها یعنی مرئولیونا ورمیلیون در عین این که در ظاهر یک نجیب‌زاده به شمار رفته اما در اصل تمام زندگی خود را صرف حیطه نظامی کرده و خود را کاپیتان جوخه‌ی شیر سرخ و شوالیه‌های سلطنتی خطاب می‌کند.

مرئولیونا ورمیلیون به طرز عجیی عاشق ماموریت‌های چالش‌برانگیز و طاقت‌فرسا بوده و اعتقاد دارد که دنیا جایی برای انسان‌های ضعیف و ترسو نیست و به همین سبب نیز ابایی از کشتن چنین افرادی بر سر راه خود ندارد. او همچنین تبحر خاصی در استفاده از جادوهای مرتبط با آتش داشته و به حدی قدرتمند است که در جریان وقایع انیمه Black Clover بارها و بارها قهرمانان داستان را با چالش‌های گوناگونی مواجه کرده و حتی مردم نژاد الف را تا مرز نابودی پیش برده است.

۳. کیزارو در انیمه One Piece (وان پیس)

انیمه One Piece آنقدری بزرگ و طولانی است که شما به راحتی می‌توانید هر شخصیت منحصر به فردی که در نظر دارید را در آن پیدا کنید. یکی از شخصیت‌های این مجموعه که به عنوان سربازی بسیار قدرتمند به شمار می‌رود، کیزارو نام دارد.

کیزارو در اصل به عنوان یک دریاسالار نیروی دریایی ارتش دولت جهانی شناخته می‌شود که از قضا قدرتمندترین آن‌ها نیز بوده است. دریاسالار بی‌رحم و غیرقابل توقفی که در طول چندین و چند نسل، بارها و بارها کلاه حصیری‌ها را زندانی کرده و بسیاری از آن‌ها را از بین برده است. او همچنین به لطف مصرف یک میوه ممنوعه و اهریمنی به قدرت‌های فرابشری عجیب و غریبی دست پیدا کرده که می‌تواند با سرعت نور حرکت کرده و پرتوهای انفجاری مخربی را از خود ساطع نماید. مسئله‌ای که سبب شده تا لوفی و متحدانش در هر بار رویایی با کیزارو، تهدیدات مختلفی را در جریان انیمه One Piece پشت سر بگذارند.

۲. گنریوسای یاماموتو در انیمه Bleach (بلیچ)

شینیگامی‌های انیمه Bleach به خودی خود سربازانی بسیار قدرتمند و حرفه‌ای به شمار می‌روند که وظیفه ایجاد تعادل بین مرگ و زندگی را بر عهده دارند. حال آن که فردی به نام گنریوسای یاماموتو به عنوان کاپیتان ۱۳ جوخه جامعه ارواح در نظر گرفته شود، قطعاً به معنی سر و کار داشتن با مبارزی غیرقابل تصور خواهد بود.

گنریوسای یاماموتو بیش از ۲ هزار سال سن داشته و اگرچه که از لحاظ ظاهری به مانند یک پیرمرد ضعیف به نظر می‌رسد اما کافیست تا شرایط نبرد به گونه‌ای پیش برود که او مجبور به مداخله شود تا هر چیزی که بر سر راهش است را تمام و کمال پودر نماید. عملاً امنیت و آرامش دنیای انیمه Bleach و جامعه ارواح با وجود تمامی تهدیدات بزرگ و کوچک مدیون حضور شخص گنریوسای یاماموتو به عنوان یک سرباز غیرقابل توقف و نابودگر می‌باشد که با فعال کردن بانکای سلاح خود می‌تواند یک شهر کامل را با شعله‌های آتش به ویرانه‌ای سوخته تبدیل نماید.

۱. وجیتا در انیمه Dragon Ball (دراگون بال)

در نهایت می‌رسیم به قدرتمندترین سرباز دنیای انیمه که اگر از تماشاگران مجموعه Dragon Ball باشید، مشاهده نام وی در رتبه نخست چندان شما را متعجب نخواهد کرد.

وجیتا که به عنوان همراه اصلی گوکو در دنیای انیمه Dragon Ball محسوب می‌شود، در ابتدا سرباز و جنگجویی تحت رهبری پدرش از پادشاهی سرزمینی بود که پس از نابودی سیاره‌شان مجبور شدند تا خانه و زندگی خود را برای همیشه ترک نمایند. وجیتا علی‌رغم این که در دوران نظامی‌گری خود مجبور بود تا به غارت سیاره‌های مختلف پرداخته و کشتارهای زیادی را انجام دهد اما پس از ملاقات با گوکو برای همیشه منقلب شد و تصمیم گرفت تا قدرت و توانایی‌های بی حد و اندازه خود را تنها و تنها برای عزیزانش به کار گرفته و در نهایت نیز به عنوان یک مبارز تنها بدون وابستگی به هیچ گروه و ارتشی، با شجاعت تمام در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی کرده است.

سرباز دیگری را در دنیای انیمه سراغ دارید که بتواند رتبه‌ای در این مقاله کسب نماید؟ آیا با شیوه رتبه‌بندی وبسایت CBR موافق هستید و یا آن که نظر متفاوتی در اینباره دارید؟ آیا رتبه شخصیتی همچون لیوای آکرمن می‌تواند فراتر از چیزی باشد که در این مقاله جای گرفته است؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

منبع: CBR