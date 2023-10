هیچ فرصت دومی برای یک برخورد اول وجود ندارد، پس یک مقدمه خوب در بازی های ویدیویی حائز اهمیت بالایی است. این تنها شانس شما است تا به بازیکن نشان دهید که با چه اثری سر و کار دارند.

از بخش آموزشی و اولین میان‌پرده گرفته تا طراحی و چینش مرحله اول، همه این المان‌ها نقش مهمی در تشکیل یک مقدمه خوب دارند. یک مقدمه بد می‌تواند به باقی تجربه بازی هم صدمه بزند. برای مثال، Xenoblade Chronicles 2 به خاطر بخش آموزشی بسیار بدی که اصلا به بازیکنان مکانیک‌های اصلی بازی را یاد نمی‌دهد، در طول سال‌ها مورد نفرت بسیاری قرار گرفته است.

در طرف مقابل هم اگر یک مقدمه خوب باشد، تا ابد در اذهان ماندگار خواهد شد. مثل Super Mario Bros که در همان ۱۰ ثانیه اول به شما نشان می‌دهد که شیرازه اصلی این بازی چیست. با این وجود، یک سری مقدمه در تاریخ بازی‌های ویدیویی وجود دارند که توسط نسل جدید بازیکنان فراموش شده و مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرند. این مقدمه‌ها لیاقت حضور در تالار مشاهیر در کنار بازی‌هایی مثل Mass Effect 2 و Super Mario Bros را دارند.

