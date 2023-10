با انتشار تریلری از سیزن پس بازی Ghostrunner 2 رونمایی شد

سیزن پس بازی Ghostrunner 2، شامل ۴ بسته تزیینی و یک حالت جدید با نام Endless Moto Mode است که می‌توانید با پرداخت ۱۹.۹۹ دلار آن را دریافت کنید.

جدیدترین بازی استودیو وان مور لِوِل (One More Level)، یعنی Ghostrunner 2 هفته بعد منتشر خواهد شد اما محتوا‌های بیشتری نیز بصورت جداگانه در دسترس قرار خواهند گرفت. محتویات بسیاری از جمله لباس‌های مختلف و حالت بازیِ جدیدی در یک سیزن پس به قیمت ۱۹.۹۹ دلار (که در نسخه The Brutal Edition این عنوان رایگان موجود است) برای خرید، دردسترس بازیکنان قرار می‌گیرد. توسعه‌دهندگان با انتشار تریلری، زمان مورد انتظار برای هرکدام از محتویات این بازی را اعلام کرده‌اند که برای اطلاع از آن‌ها می‌توانید به پایین صفحه مراجعه کنید.

اولین بسته تزیینی که The Ice Pack نام دارد در تاریخ ۱۶ آذر (۷ دسامبر) سال جاری منتشر خواهد شد که دارای ۳ پوسته شمشیر، ۳ پوسته دست و یک پوسته یخی برای موتور است. The Dragon Pack دومین بسته تزیینی محسوب می‌شود که در فوریه ۲۰۲۴ عرضه خواهد شد. سومین بسته یعنی The Heat Pack در ماه ژوئن ۲۰۲۴ و حالت جدیدی با نام Endless Moto Mode در سپتامبر سال بعد منتشر خواهد شد. در سالگرد یک سالگی این بازی نیز بسته تزیینی با نام Anniversary Pack، در دسترس قرار خواهد گرفت.

هنوز جزئیات مربوط به حالت Endless Moto Mode منتشر نشده است اما آن‌طور که از اسمش پیداست می‌توان گمان زد که در این حالت، به بازیکن اجازه داده می‌شود تا بدون محدودیت روی موتور خود سواری کند.

عنوان Ghostrunner 2 در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ (۴ آبان ۱۴۰۲) برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع: GamingBolt