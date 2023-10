کنت برانا بازیگر، نویسنده و کارگردانی است که تاکنون آثار بسیار زیادی را ساخته که بهترین فیلم‌های وی امتیاز بسیار بالایی در راتن تومیتوز دارند.

کنت برانا با داشتن چهار دهه فعالیت در دنیای سینما، یکی از بزرگترین افراد این صنعت چه در جلو و چه در پشت دوربین به شمار می‌رود و از جایگاه والایی در بین مخاطبان برخوردار است. فعالیت او در زمینه بازیگری از سن ۲۳ سالگی و پس از پیوستن وی به شرکت Royal Shakespeare شروع شد و بعد از آن نیز او شرکت خودش را تحت عنوان Renaissance Theatre راه‌اندازی کرد. در ادامه نیز حرفه او در زمینه تئاتر به‌خوبی به دنیای فیلم و سریال کشیده شد. کنت برانا علاوه بر نقش‌آفرینی در زمینه نویسندگی و کارگردانی نیز فعال بوده و برای هر کدام از این بخش‌ها نیز نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

کنت برانا در سال‌های اخیر در بین مخاطبان به‌عنوان کارآگاه نمادین هرکول پوآرو شناخته می‌شود و او در این سال‌ها توانسته اقتباس‌هایی را از آثار آگاتا کریستی خلق کند. این در حالی است که او نقش‌آفرینی جالبی نیز در نقش گیلدوری لاکهارت در فیلم Harry Potter and the Chamber of Secrets داشته است. از آثار اقتباس شده تا درام‌های تاریخی، حرفه بازیگری کنت برانا چه از نگاه مخاطبان و چه از نگاه منتقدان پرثمر بوده است. او همچنین در آثار خودش با برخی از سرشناس‌ترین افراد همکاری داشته و این در حالی است که همچنان به فعالیت خودش ادامه می‌دهد. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی بهترین فیلم‌های کنت برانا بر اساس امتیاز راتن تومیتوز آن‌ها بپردازیم.

۱۰. فیلم Cinderella – محصول سال ۲۰۱۵

فیلم Cinderella

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ درصد

فیلم «سیندرلا» ساخته کنت برانا از جادوی قدیمی دیزنی استفاده کرده و به یکی از اولین آثار لایو اکشن دیزنی بر اساس آثار کلاسیک تبدیل شده است. در این فیلم، لیلی جیمز نقش خدمتکاری را بازی می‌کند که توسط مادر و خواهران ناتنی‌اش مورد بی‌رحمی قرار می‌گیرد و او را از دست یافتن به موفقیت در زندگی باز می‌دارند اما با اندکی جادو، سیندرلا موفق می‌شود توجه غریبه‌ای برجسته را به خودش جلب کند. در این فیلم کیت بلانشت نقش شخصیت شرور مادر ناتنی را بازی می‌کند و در کنار وی نیز هلنا بونهام کارتر نیز نقش فرشته مهربان را به نمایش می‌گذارد.

برداشت کنت برانا از این داستان برداشتی تازه از داستانی درباره به بلوغ رسیدن بود و در عین حال، به منبع اصلی خودش و اثر دیزنی وفادار باقی مانده بود و توانست توجه مخاطبان قدیمی و همچنین جدید را به خودش جلب کند. در دست داشتن سکان کارگردانی این پروژه دیزنی ثابت کرد که کنت برانا فیلمسازی توانا و همه کاره است و باعث شد تا بینندگان از ساخت اقتباسی خوب از این شاهدخت محبوب دیزنی اطمینان داشته باشند.

۹. فیلم Belfast – محصول سال ۲۰۲۱

فیلم Belfast

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ درصد

فیلم «بلفاست» اولین جایزه اسکار را برای کنت برانا به ارمغان آورد، آن هم پس از اینکه او هشت بار نامزد دریافت این جایزه شده بود. فیلم «بلفاست» به نویسندگی و کارگردانی کنت برانا است و داستان پسر جوانی از خانواده‌ای از طبقه کارگر در دهه شصت میلادی در شهر بلفاست را دنبال می‌کند، کسی که در حین بزرگ شدن تمام دیدگاه و درکش از زندگی دچار تغییر می‌شود. جیمی دورنان، کیتریونا بالفی، جود هیل و لوئیس مک‌اسکی از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر سینمایی نقش‌آفرینی می‌کنند، فیلمی که اثری درام با محوریت خانواده است.

بلفاست یکی دیگر از نمونه‌های برجسته و چشمگیر از توانایی و مهارت کنت برانا در پشت دوربین و همچنین در زمینه نویسندگی است. از میان هفت نامزدی این فیلم برای جایزه اسکار، کنت برانا توانست جایزه بهترین فیلم‌نامه اورجینال را به دست بیاورد. به دست آوردن جایزه اسکار برای این اثر واقعاً حس خاصی برای این فیلمساز داشته چراکه او در این اثر به بررسی و تجلیل از زادگاهش پرداخته بود.

۸. فیلم A Month in the Country – محصول سال ۱۹۸۷

فیلم A Month in the Country

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ درصد

فیلم «یک ماه در کشور» با نقش‌آفرینی کالین فیرث و کنت برانای جوان است و شروعی بر بازیگری تحسین شده و برجسته این دو بازیگر بوده است. این دو بازیگر در این فیلم نقش دو سرباز را بازی می‌کنند که به‌تازگی از جنگ جهانی اول آمده‌اند و به دنبال آن هستند تا تابستان خودشان را در روستای یورکشایر سپری کنند.

در حالی که این اثر کوتاه و ساده است اما نقش‌آفرینی کالین فیرث و کنت برانا در کنار دیگر بازیگر این فیلم یعنی ناتاشا ریچاردسون باعث خلق اثری غیرمنتظره و درخشان در سینمای بریتانیا شده بود. این اثر سینمایی توانسته بود به‌خوبی احساسات را به نمایش بگذارد و شروع خوبی برای حرفه کنت برانا بود و چند سال پس از آن نیز او یکی از مورد تحسین شده ‌ترین اقتباس‌ها از آثار شکسپیر را به روی صحنه آورد.

۷. فیلم Rabbit-Proof Fence – محصول سال ۲۰۰۲

فیلم Rabbit-Proof Fence

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ درصد

فیلم «حصار ضد خرگوش» اقتباسی از رمانی به همین نام از دوریس پیلینگتون است که در آن، کنت برانا نقش شخصیت شرور داستان را به تصویر می‌کشد. این رمان و فیلم بر اساس داستان واقعی سه دختر بومی استرالیایی است که به زور از خانواده‌های خودشان جدا می‌شوند تا به‌عنوان خدمتکار آموزش ببینند، مسئله‌ای که جز سیاست دولت استرالیا در سال ۱۹۳۱ میلادی بوده است. این دختران جوان موفق به فرار شدند و ۱۵۰۰ مایل را سپری کردند تا به خانه برسند و برای این کار نیز از حصار ضد خرگوش به‌عنوان راهنمای خود استفاده کردند. در این فیلم، کنت برانا نقش ای او نویل را بازی می‌کند که فرمان جداسازی این دختران جوان از خانواده‌هایشان را به امضا می‌رساند.

فیلم «حصار ضد خرگوش» اثری تاریخی و درام است که نقطه‌ای تاریک از تاریخ استرالیا را به نمایش در می‌آورد و فیلمی بسیار جذاب و تکان‌دهنده است. منتقدان و بینندگان اجرای استادانه و خارق‌العاده کنت برانا در نقش شرور داستان در این اثر را ستایش کردند، شروری که بر این باور بود که در حال انجام کار درستی است. با اینکه این اثر سینمایی در مراسم‎‌های جوایز به چشم نیامد اما همچنان اثری درخشان و برجسته در کارنامه هنری کنت برانا به شمار می‌رود.

۶. فیلم Much Ado About Nothing – محصول ۱۹۹۳

فیلم Much Ado About Nothing

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ درصد

کنت برانا نه‌تنها بازیگری توانمند است بلکه در زمینه نویسندگی و کارگردانی نیز استعداد زیادی دارد و این موضوع در اقتباس‌های ساخته شده توسط او بر اساس آثار شکسپیر کاملاً مشهود است. کنت برانا نویسندگی، کارگردانی و بازیگری نقش اصلی فیلم «هیاهوی بسیار برای هیچ» را برعهده داشته، فیلمی که داستان بندیکت با بازی کنت برانا و بئاتریس با بازی اما تامپسون را دنبال می‌کند که توسط دو عاشق به نام هیرو با بازی کیت بکینسیل و کلودیو با بازی رابرت شان لئونارد به یکدیگر معرفی می‌شوند.

از جمله دیگر بازیگران برجسته و سرشناسی که در این اثر سینمایی نقش‌آفرینی می‌کنند نیز می‌توان به دنزل واشنگتن، کیانو ریوز و مایکل کیتون اشاره کرد. منتقدان و بینندگان بر این باور هستند که کنت برانا توانسته داستان شکسپیر را در بالاترین حدش اقتباس کند و اثری درخشان و جذاب را برای علاقه‌مندان به نمایش بگذارد.

۵. فیلم Dunkirk – محصول سال ۲۰۱۷

فیلم Dunkirk

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ درصد

کنت برانا در این مقطع از کارنامه هنری خودش، با حضور در آثار تاریخی ناآشنا نیست. او در این فیلم «دانکرک» ساخته کریستوفر نولان نقش شخصیتی به نام فرمانده بولتون را به تصویر می‌کشد. این فیلم بر اساس نبردها و تخلیه‌های نیرو در جنگ جهانی دوم است، آن هم زمانی که گروهی از نیروهای بلژیکی، بریتانیایی و فرانسوی توسط ارتش آلمان در سواحل دانکرک تحت محاصره قرار گرفتند. فرمانده بولتون در این جا وظیفه نظارت بر سوار شدن و تخلیه سربازان با استفاده از کشتی‌ها و قایق‌ها را برعهده دارد.

از میان هشت نامزدی اسکار، فیلم «دانکرک» توانست سه جایزه بخش فنی را به دست بیاورد که شامل جایزه بهترین میکس صدا، جایزه بهترین تدوین صدا و جایزه بهترین تدوین فیلم است. همانند بسیاری از فیلم‌های کریستوفر نولان، عناصر مربوط به زمان و خطوط داستانی جالب در این درام جنگی گنجانده شده‌اند و آن را به یکی از بهترین فیلم‌ها در این ژانر تبدیل کرده‌اند.

۴. فیلم Oppenheimer – محصول سال ۲۰۲۳

فیلم Oppenheimer

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ درصد

کنت برانا یکی دیگر از بازیگران سرشناس و برجسته‌ای است که در کنار ستاره‌های بزرگ دیگری در فیلم درخشان و برجسته «اوپنهایمر» ساخته کریستوفر نولان نقش‌آفرینی می‌کند. فیلم «اوپنهایمر» همان‌طور که از نامش مشخص است، اثری بیوگرافی درباره زندگی و حرفه جی رابرت اوپنهایمر است، کسی که به همراه تیمی از دانشمندان مسئول ساخت بمب اتمی برای ایالات متحده آمریکا در طی جنگ جهانی دوم بود. این فیلم اقتباسی از کتاب American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer نوشته کای بیرد و مارتین جی شروین است. کنت برانا در این فیلم در نقشی مکمل حضور دارد و نقش فیزیک‌دانی دانمارکی و برنده جایزه نوبل نیلز بوهر را بازی می‌کند که به نحوی مربی و راهنمای اوپنهایمر بوده است.

با اینکه حضور کنت برانا در فیلم «اوپنهایمر» مختصر است اما حضور او در دو صحنه برای توسعه داستان و کاراکتر اوپنهایمر بسیار حیاتی هستند. این فیلم سینمایی برجسته و نمادین سومین همکاری کریستوفر نولان با کنت برانا بوده است.

۳. فیلم Hamlet – محصول سال ۱۹۹۶

فیلم Hamlet

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ درصد

کنت برانا شیفتگی خاصی نسبت به آثار شکسپیر داشته و همچنان به ساخت اقتباس‌ها از این آثار ادامه داده است. در فیلم اقتباسی «هملت» کنت برانا نقش شاهزاده دانمارک به نام هملت را بازی می‌کند، فیلمی که داستانی از قتل، خیانت و روابط خانوادگی است. کنت برانا علاوه بر اینکه سکان کارگردانی این فیلم را در دست داشته، فیلم‌نامه آن را نیز قلم زده است و برای این نویسندگی خودش نیز نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم‌نامه اقتباسی اسکار شد.

نامزدی کنت برانا در آن مراسم اسکار تنها یکی از پنج نامزدی اسکار فیلم «هملت» بود. منتقدان و بینندگان کاملاً موافق هستند که این اقتباس واقعاً در همان سطح استانداردهای منبع اصلی بوده و توانسته به‌خوبی بزرگترین تراژدی شکسپیر را به روی پرده سینماها بیاورد. این اثر همچنین با حضور بازیگران برجسته و توانایی همچون جودی دنچ، بیلی کریستال، کیت وینسلت، ریچارد آتنبورو و تعدادی دیگر است.

۲. فیلم Henry V – محصول سال ۱۹۸۹

فیلم Henry V

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ درصد

بار دیگر با فیلم «هنری پنجم» کنت برانا قدم در دنیای شکسپیر گذاشته است. او نویسندگی و کارگردانی این اثر سینمایی و اقتباسی را در دست داشته و خودش نیز نقش شخصیت اصلی داستان را بازی کرده است. این فیلم داستان حکومت قهرمانانه و در عین حال بی‌رحمانه پادشاه انگلیس را روایت می‌کند، کسی که ادعایی نسبت به حاکمیت فرانسه نیز داشت. این فیلم با بازی اما تامپسون در نقش شاهدخت کاترین دی والویس، ملکه هنری پنجم نیز بوده است.

نقش‌آفرینی کنت برانا در نقش اصلی بسیار جسورانه و برجسته بوده و او توانسته با این نقش‌آفرینی خودش این کاراکتر را در دسترس بینندگان تازه قرار بدهد. کنت برانا به‌خاطر این بازیگری خودش توانست نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر و بهترین کارگردان شود. با این حال، فیلم «هنری پنجم» تنها توانست جایزه اسکار بهترین طراحی لباس را کسب کند.

۱. فیلم Conspiracy – محصول سال ۲۰۰۱

فیلم Conspiracy

امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ درصد

فیلم «توطئه» یک تله‌فیلم به شمار می‌رود که بخشی از کارنامه هنری و فیلموگرافی کنت برانا است و توانایی استادانه او در ژانرهای جنگی و تاریخی را به رخ می‌کشد. این فیلم محصولی از شبکه اچ‌بی‌او است و داستان رویدادهای کنفرانس وانسی در ژانویه سال ۱۹۴۲ را به نمایش در می‌آورد که در آن، رهبران نظامی آلمان با هم ملاقات کردند تا درباره چگونگی رسیدگی به راهکار نهایی مسئله یهود به جمع‌بندی برسند، آن هم حالا که ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شده است. کنت برانا در این اثر نقش مردی به نام راینهارد هایدریچ را بازی می‌کند که این کنفرانس را سازماندهی کرد و وظیفه داشت تا نظر افراد مخالف را نسبت به ایده اردوگاه‌های کار اجباری تغییر بدهد.

بینندگان این اثر تلویزیونی شاهد چهره بازیگران برجسته و آشنایی همچون استنلی توچی، تام هیدلستون و کالین فرث خواهند بود. این فیلم یکی از تاریخی‌ترین جلسات را به نمایش در می‌آورد و با احساسات بینندگان بازی می‌کند. این اثر توانست در مراسم امی در ۱۰ بخش نامزد شود و از این میان دو جایزه را به دست بیاورد که یکی از آن‌‎ها نیز جایزه بهترین بازیگر مرد در فیلم یا مینی سریال بود و به کنت برانا رسید.

