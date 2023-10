بلاخره آخرین ساخته‌ی CI Games و Hexworks یعنی Lords of The Fallen منتشر شد و می‌توانید آن را روی کنسول‌های موجود تهیه کنید. اگر برای شما هم سوال است که این بازی روی کدام یک از کنسول‌ها عملکرد بهتری نشان می‌دهد تا انتهای این مطلب همراه گیمفا باشید. Lords of the Fallen در بخش تنظیمات […]

مقایسه Lords of the Fallen روی PS5 و Xbox Series X|S؛ کدام پلتفرم بهتر است؟ سجاد عرفانی ۳۰ مهر ۱۴۰۲ - 14:56