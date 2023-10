بخش هنرهای تجسمی پلی استیشن دچار تعدیل نیرو شده است

چندین توسعه‌دهنده اعلام کرده‌اند که از گروه هنرهای تجسمی پلی استیشن اخراج شده‌اند. با گیمفا همراه باشید.

در میان آن‌ها، طراح ارشد سابق، دنیل بلمر (Daniel Bellemere) نوشت:

متاسفانه، پس از موجی از اخراج‌ها در هفته گذشته، این آخرین حضور من در پلی استیشن است. اگرچه این قطعاً خبری نیست که من به گفتن آن افتخار کنم، اما خوشحالم که فرصتی برای کار در میان همکاران بسیار بااستعداد خود در پروژه‌های باورنکردنی داشتم و خاطرات خوبی از دوران حضورم در آنجا دارم.

بلمر در سن دیگو مستقر بود و بر روی پروژه‌ای معرفی نشده کار می‌کرد. مشخص نیست که آیا او در گروه هنرهای تجسمی پلی استیشن مستقر بوده یا شعبه سونی (Sony) در سن دیگو. گروه خدمات هنرهای تجسمی مستقر در شهر سن دیگو در سال ۲۰۰۷ و با هدف رشد برخی از بزرگترین فرنچایزهای پلی استیشن تأسیس شد.

گروه خدمات هنرهای تجسمی اخیراً به دلیل کارش روی The Last of Us Part 1 مورد توجه قرار گرفته بود. یکی دیگر از کارمندان سابق، یعنی مت بارنی (Matt Barney) نیز نوشت:

خداحافظ PlayStation و Sony Interactive Entertainment. در چند ماه گذشته، می‌دانستم که این موج تعلیق در راه است. من عاشق پلی استیشن هستم و همیشه خواهم بود. منظورم این است که وقتی فرصتی برای رفتن داشتم، ماندم.

سایر توسعه‌دهندگان در رسانه‌های اجتماعی در مورد پایان قرارداد خود با گروه هنرهای تجسمی پلی استیشن پست گذاشته‌اند، اما مشخص نیست که آیا این تعدیل‌ها نتیجۀ طبیعی اتمام مدت قرارداد است یا اخراج.

شان تئو (Sean Teo) که روی The Last of Us Part 1 کار می‌کرد، در صفحه لینکدین خود نوشت:

سلام به همه، متاسفانه قرارداد من در بخش هنرهای تجسمی پلی استیشن به پایان رسیده است. من در حال حاضر به دنبال یک نقش جدید هستم و در زمینه بازی‌های ویدیویی، فیلم‌های سینمایی و کارهای تجاری انعطاف‌پذیر خواهم بود.

در سال ۲۰۲۳ شاهد گزارش‌های گسترده‌ای از زیان‌های شغلی در سراسر صنعت بازی‌ها بودیم. استودیوی ذن (Zen Studios) نیز به جدیدترین استودیوی متعلق به گروه امبریسر (Embracer Group) تبدیل شده که با اخراج کارکنان مواجه می‌شود.

امبریسر در ماه مه اعلام کرد که یک معامله بزرگ به طور غیرمنتظره‌ای در آخرین لحظه شکست خورده و باعث شده که پیش‌بینی درآمد شرکت کاهش یابد. طبق گزارشات، این معاملۀ ۲ میلیارد دلاری قرار بوده با گروه Savvy Games که توسط دولت عربستان سعودی تامین می‌شود، بسته شود.

این امر منجر شد امبریسر در ماه ژوئن اعلام کند در حال اجرای یک «برنامه بازسازی» است که شامل «بستن استودیوها و خاتمه پروژه‌ها» می‌شود. امبریسر از آن زمان در شرکت‌هایی از جمله گیرباکس پابلیشینگ (Gearbox Publishing)، کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) و چند مورد دیگر، تعدیل نیرو انجام داده است.

همچنین در ماه آگوست، توسعه‌دهنده Saints Row، یعنی Volition را تعطیل نمود و بنا به گزارشات، در حال بررسی فروش گیرباکس، سازنده Borderlands است که در سال ۲۰۲۱ طی معامله‌ای به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار آن را خریداری کرد.

