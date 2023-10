فیلم Killers Of The Flower Moon در اولین هفته حضورش در گیشه نتوانست حریف تیلور سوئیفت شود و به جایگاه دوم باکس آفیس بسنده کرد. فیلم Taylor Swift: The Eras Tour فیلمی از کنسرت‌های تیلور سوئیفت به شمار می‌رود که هفته گذشته روی پرده سینماها اکران شد و توانست با فروش بسیار بالای خودش صدرنشین […]

باکس آفیس | فیلم Killers Of The Flower Moon هم حریف تیلور سوئیفت نشد علی محمدپناه ۱ آبان ۱۴۰۲ - 09:30

فیلم Killers Of The Flower Moon در اولین هفته حضورش در گیشه نتوانست حریف تیلور سوئیفت شود و به جایگاه دوم باکس آفیس بسنده کرد. فیلم Taylor Swift: The Eras Tour فیلمی از کنسرت‌های تیلور سوئیفت به شمار می‌رود که هفته گذشته روی پرده سینماها اکران شد و توانست با فروش بسیار بالای خودش صدرنشین جدول باکس آفیس شود. این اثر در این هفته نیز توانست ۳۲ میلیون دلار در داخل آمریکا بفروشد و همچنان صدر جدول را برای خودش نگه دارد. این فیلم کنسرت تاکنون در داخل آمریکا و پس از دو هفته اکران فروش ۱۲۹٫۷ میلیون دلاری را به دست آورده و این در حالی است که در همین مدت زمان نیز گیشه‌های بین‌المللی ۳۰٫۷ میلیون دلار فروش داشته تا پس از دو هفته حضور روی پرده سینماها، فروش جهانی آن از مرز ۱۶۰ میلیون دلار عبور کند. فیلم Killers of the Flower Moon در جایگاه دوم جدول باکس آفیس این هفته نیز فیلم Killers of the Flower Moon قرار دارد که جدیدترین ساخته مارتین اسکورسیزی و با نقش‌آفرینی لئوناردو دی کاپریو و رابرت دنیرو است. این فیلم که یکی از آثار مورد انتظار پاییز ۲۰۲۳ به شمار می‌رفت، در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماهای داخل آمریکا به فروش ۲۳ میلیون دلاری دست پیدا کرد. فیلم «قاتلین ماه گل» در اکرانش در سینماهای خارج از آمریکا نیز مبلغ ۲۱ میلیون دلار را به دست آورده تا در اولین هفته اکرانش و با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، فروش جهانی ۴۴ میلیون دلاری را تجربه کرده باشد. با وجود اینکه این اثر فروش زیادی در هفته ابتدایی نداشته اما کیفیت بالای آن و توجه سینما دوستان به آن خودش یک دستاورد و پیروزی برای سرویس آنلاین اپل تی‌وی پلاس به شمار می‌رود. فیلم Exorcist The Believer جایگاه سوم جدول باکس آفیس این هفته نیز در اختیار فیلم Exorcist: The Believer است، فیلمی که این هفته فروش ۵٫۶ میلیون دلار در سینماهای داخل آمریکا به دست آورد و فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۵۴٫۲ میلیون دلار افزایش داد. این اثر ترسناک از کمپانی یونیورسال که سومین هفته اکرانش را سپری می‌کند، در فروش کلی خود در گیشه‌های بین‌المللی تا به امروز نیز مبلغ ۵۳٫۴ میلیون دلار به دست آورده تا فروش جهانی این اثر پس از این مدت به رقم ۱۰۷٫۶ میلیون دلار برسد. انیمیشن Paw Patrol 2 جایگاه چهارم جدول باکس آفیس این هفته را در اختیار دارد. این انیمیشن این هفته به فروش ۴٫۴ میلیون دلار بسنده کرد و فروش کلی‌اش در سینماهای داخل آمریکا را به رقم ۵۶ میلیون دلار افزایش داد. این انیمیشن سینمایی تاکنون در سینماهای بین‌المللی نیز ۹۲٫۳ میلیون دلار فروش داشته است. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این اثر پس از چهار هفته حضور در گیشه توانسته فروش جهانی ۱۴۸٫۳ میلیون دلار را از آن خودش کند. انیمیشن Nightmare Before Christmas کمپانی دیزنی به تازگی انیمیشن کلاسیک Nightmare Before Christmas محصول سال ۱۹۹۳ میلادی را به روی پرده سینماها آورده است. این انیمیشن در ۳۰مین سالگرد اکرانش در سینماهای داخل آمریکا اکران شده و توانسته با کسب فروش ۴٫۱ میلیون دلار در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس بایستد. یکی دیگر از فیلم‌های تازه اکران شده این هفته باکس آفیس، فیلم هندی Leo: Bloody Sweet است که توانسته در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماهای داخل آمریکا به فروش ۲ میلیون دلار دست پیدا کند و در جایگاه هشتم جدول باکس آفیس این هفته قرار بگیرد. در ادامه جدول کامل باکس آفیس این هفته را مشاهده می‌کنید. جدول باکس آفیس هفته نام فیلم فروش آخرهفته (میلیون دلار) ۱ Taylor Swift: Eras Tour ۳۲٫۴ ۲ Killers of the Flower Moon ۲۳ ۳ Exorcist: The Believer ۵٫۶ ۴ Paw Patrol 2 ۴٫۴ ۵ Nightmare Before Christmas ۴٫۱ ۶ Saw X ۳٫۶ ۷ The Creator ۲٫۶ ۸ Leo: Bloody Sweet ۲ ۹ A Haunting in Venice ۱٫۱ ۱۰ The Blind ۱ فروش فیلم‌ها مربوط به داخل آمریکا است. منبع: deadline

