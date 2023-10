بازی Skull Island: Rise of Kong طی تنها یک سال ساخته شده است

بر اساس مصاحبه‌ای با یکی از توسعه‌دهندگان سابق استودیوی سازنده، فرایند توسعه Skull Island: Rise of Kong تنها یک سال زمان برده است

طبق گزارش سایت The Verge، بازی Skull Island: Rise of Kong در طی تنها یک سال توسعه داده شده است. این سایت توانسته با اعضای تیم توسعه در استودیوی IguanaBee، که سازنده‌ی بازی Skull Island: Rise of Kong است، گفت‌وگو کند.

یکی از توسعه‌دهندگان این بازی فاش کرده که کار روی بازی در ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شده و قرار بوده تا دوم ژوئن ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد. این توسعه‌دهنده که نخواست نامش فاش شود، گفت:

پروسه ساخت این بازی در ژوئن سال گذشته آغاز شد و قرار بود در دوم ژوئن امسال به پایان برسد. بنابراین فرآیند توسعه یک سال زمان برده است.

یک انیماتور سابق از ایگوانا‌ بی، اظهار داشت که این موضوع برای همکاری با ناشر گیم میل (GameMill) امری عادی است. این ناشر ظاهراً سابقه‌ای در بستن قرارداد با استودیوها برای توسعه بازی‌هایی بر اساس آی‌پی‌های بزرگ برای انتشار در بازه‌های زمانی کوتاه دارد. یکی از اعضای سابق استودیوی سازنده گفت:

اینکه تمام اطلاعات مربوط به پروژه به ما ارائه نشود، بسیار رایج و البته هنگام کار بسیار ناامیدکننده بود، زیرا ما مجبور بودیم با اطلاعات محدودی که در دست داشتیم، بداهه‌سازی کنیم.

با توجه به گفته‌های توسعه‌دهندگانی که با The Verge صحبت کرده‌اند، به نظر می‌رسد این موضوع همچنین به این واقعیت مربوط می‌شود که IguanaBee به‌ عنوان یک استودیو در چرخه بی‌پایان از توسعه بازی‌ها بر اساس قرارداد با ناشران به منظور حفظ فعالیت استودیو گرفتار بوده است.

لازم به ذکر است که معمولاً بسته به وسعت بازی و اندازه استودیو، توسعه یک بازی می‌تواند از یک سال تا نیم دهه طول بکشد. حتی استودیوهای مستقل نیز معمولاً برای توسعه بازی‌ها برای پلتفرم‌های مدرن، به بیش از یک سال زمان نیاز دارند. زمان کوتاه یک ساله برای توسعه بازی در گذشته، زمانی که پلتفرم‌های بازی از نظر فنی محدودتر بودند، بسیار رایج‌تر بود.

سایر توسعه‌دهندگانی که در این استودیو کار می‌کنند، اظهار داشته‌اند که ایگوانا بی، تمایل دارد این قراردادها را بپذیرد تا بتواند بازی‌های را که واقعاً می‌خواهد را بسازد. این توسعه‌دهنده سابق در اشاره به تیمی در استودیو که روی بازی پلتفرمر پازلی What Lies in the Multiverse کار می‌کند، گفت: