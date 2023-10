فیلم و انیمیشن‌های مدیوم سینما گاهاً در مقاطعی از داستان مرگ‌های مهمی را به شکلی عجیب و شاید احمقانه به تصویر کشیده که در مقاله امروز ۱۰ مورد از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

سکانس به تصویر کشیدن مرگ قهرمان و یا ویلن داستان به عنوان یکی از نکات برجسته فیلم و انیمیشن‌های سینما محسوب می‌شود که می‌بایست تاثیر به سزایی بر مخاطب داشته و در عین ماندگاری، با روایت داستان هم‌سو باشد. این مسئله درباره شخصیت‌های نمادین فرنچایزهای مشهور نیز بیش از پیش اهمیت داشته و در صوت کوچکترین خطایی نه تنها کلیت داستان را دگرگون می‌کند، بلکه حتی خشم بینندگانش را نیز در پی خواهد داشت. مسئله‌ای که در این مقاله مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

با این حال شاید برای شما جالب باشد تا بدانید که در طی تاریخ چندین و چند ساله سینما شاهد به تصویر کشیدن مرگ‌هایی بوده‌ایم که به خودی خودی بسیار عجیب جلوه کرده تا حدی که فراموش کردن آن‌ها تقریباً غیرممکن خواهد بود. مرگ‌هایی که عموماً با سکانس‌هایی غیرقابل پیش‌بینی، شوکه‌کننده و یا حتی وحشتناک همراه بوده و مخاطب را بر سر جای خود میخکوب کرده است.

به همین سبب نیز در مقاله امروز به مرور ۱۰ مرگ عجیب و شاید فراموش نشدنی در فیلم و انیمیشن‌هایی از مدیوم سینما رفتیم که هر یک در زمان خود با جنجال و سر و صدای زیادی همراه بوده است.

مرگ بیگ ددی در فیلم **Kick-A (کیک اس)

