اطلاعات جدیدی از فیلم ریبوت Spawn منتشر شد

فیلم اقتباسی از کمیک‌های Spawn به تهیه‌کنندگی جیسون بلام و کارگردانی تاد مک‌فارلن طرفدارانش را به وجد خواهد آورد.

شخصیت اسپاون با نام اصلی آلبرت «آل» فرانسیس سیمونز یکی از محبوب‌ترین ضدقهرمانان به تصویر کشیده شده در دنیای کمیک می‌باشد که متاسفانه تاکنون اقتباس ارزشمندی حول محور وی در سینما به ارمغان آورده نشده است. با این حال تهیه‌کننده آثاری نظیر ۳ گانه اخیر هالووین، The Exorcist: Believer (جن‌گیر: مومن) و Five Nights at Freddy’s (پنج شب با فردی) که تولید فیلم ریبوت Spawn را بر عهده دارد، به صحبت درباره وضعیت این پروژه پرداخته است.

شرکت تولیدی بلوم‌هاوس پروداکشنز که توسط خود شخص جیسون بلام بنیان‌گذاری شده، وظیفه ساخت و تولید پروژه‌های عموماً ترسناک را بر عهده دارد. این کارگردان و تهیه‌کننده ۵۴ ساله آمریکایی در صحبت‌های جدید خود اعلام نموده که فیلم ریبوت Spawn به نوعی اثری متعلق به بلوم‌هاوس در ژانر ابرقهرمانی خواهد بود؛ بدین معنا که با اثری ترسناک و المان‌های مشابه با ساخته‌های دیگر این استودیو طرف هستیم.

در مقایسه با باقی آثار ژانر ابرقهرمانی، Spawn جدید و متفاوت جلوه خواهد کرد. شبیه به روایتی ترسناک همچون باقی آثار بلوم‌هاوس ولی در بستری از ژانر ابرقهرمانی.

نکته‌ای که اقتباس سینمایی جدید Spawn را مورد توجه عموم قرار داده در این است که تاد مک‌فارلن به عنوان خالق کمیک این مجموعه، شخصاً در همکاری با بلوم‌هاوس پروداکشنز وظیفه نویسندگی و کارگردانی پروژه را بر عهده گرفته است. مسئله‌ای که سبب شده تا طرفداران این ضدقهرمان از بابت کیفیت اقتباس سینمایی آن اطمینان پیدا نمایند.

در حالی که پروسه تولید Spawn به زودی آغاز می‌شود، باید صبر کرد و دید که تاد مک‌فارلن و جیسون بلام با همکاری یکدیگر چه برنامه‌های برای این پروژه خواهند داشت.

منبع: ورایتی