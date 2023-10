تصویر جدید یکی از شخصیت‌های کلیدی فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes با هنرنمایی وایولا دیویس منتشر شده است.

پس از سال‌ها انتظار بالاخره به ماه اکران فیلم پیش درآمد بازی‌های گرسنگی تحت عنوان The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها) رسیده‌ایم. اثری به کارگردانی فرانسیس لارنس که به دوران جوانی یکی از برترین شخصیت‌های شرور داستان‌های فانتزی خواهد پرداخت.

فیلم The Ballad of Songbirds and Snakes مدت زمانی معادل ۶۰ سال پیش از وقایع بازی‌های گرسنگی با هنرنمایی جنیفر لارنس جریان داشته و با دوران جوانی کوریولانوس اسنو آشنا می‌شویم. مربی منطقه ۱۲ که بعدها به رئیس جمهوری مستبد و خودخواه تبدیل شده و پادآرمان‌شهر پنم را به نابودی می‌کشاند.

یکی از شخصیت‌هایی که توجه مخاطبین را به خود جلب کرده، دکتر والومنیا گال با هنرنمایی وایولا دیویس می‌باشد. زنی که به عنوان یکی از خالقین بازی‌های گرسنگی شناخته شده و مدیریت دهمین مسابقه را نیز بر عهده خواهد داشت. حال نیز تصویر جدیدی از او منتشر شده که در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, سینما, فیلم‌, وایولا دیویس

منبع متن: gamefa