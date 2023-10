به تازگی دختر بروس لی به نام شانون لی در مصاحبه‌ای نسبت به نحوه به تصویر کشیده شدن پدرش در فیلم Once Upon a Time in Hollywood واکنش نشان داده است.

شانون لی دختر بازیگر و استاد هنرهای رزمی افسانه‌ای بروس لی است و در مصاحبه اخیر خودش بیان کرده که نمی‌داند چرا کوئنتین تارانتینو تصمیم گرفته تا پدرش را به عنوان فردی عوضی در فیلم Once Upon a Time in Hollywood محصول سال ۲۰۱۹ میلادی به تصویر بکشد.

شانون لی به هنگام اکران این اثر سینمایی نیز نسبت به تصویرگری از پدرش در این فیلم واکنش نشان داده بود که باعث مصاحبه‌های متعدد و شدیدی از او و پاسخ‌هایی از سوی کوئنتین تارانتینو شده بود. شانون لی در پاسخ به این سوال که چرا تارانتینو اینگونه بروس لی را به تصویر کشیده، پاسخ داده:

واقعا جالب است، نمی‌دانم چرا این گونه است. من هرگز با تارانتینو ملاقات نکردم و نمی‌دانم مشکل او با پدرم چیست. فکر می‌کنم که او می‌داند پدرم باحال است چراکه از او بسیار استفاده کرده است. با این حال، به نظرم داستان‌های منفی از افرادی که قبلا با پدرم با آن‌ها برخورد داشته به او گفته شده و او بر همین اساس در مورد پدرم قضاوت می‌کند.

شانون لی در ادامه صحبت‌های خودش بیان کرده:

آن‌ها پدرم را فردی بیش از حد با اعتماد به نفس یا مغرور می‌دانند. به نظرم، این برداشت بیشتر از سوی مردان سفیدپوست بوده است. فکر می‌کنم که چنین داستان‌هایی برای تارانتینو بازگو شده و او آن‌ها را باور کرده است.

منبع: variety