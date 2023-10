بازی مشکل‌ساز دزدان دریایی شعبه سنگاپور یوبیسافت (Ubisoft Singapore)، یعنی Skull and Bones، در سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ برای Xbox Series X/S ،PS5 و PC عرضه می‌شود. با گیمفا همراه باشید.

Skull and Bones یوبیسافت را به خاطر دارید؟ این بازی با موضوع دزدان دریایی قرار بود اوایل سال جاری و در ماه مارس منتشر شود، اما با تاخیر مواجه شد و از زمان رونمایی رسمی آن در سال ۲۰۱۷، به دلایل مختلف تأخیر خورده است. در گزارش درآمد نیمه اول سال مالی ۲۰۲۴، این ناشر فرانسوی اعلام کرده که بازی مذکور را در سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ عرضه خواهد کرد.

عناوین دیگری که برای این پنجره در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از Avatar: Frontiers of Pandora (در دسامبر عرضه می‌شود)، Assassin’s Creed Nexus VR (در ماه نوامبر) و Prince of Persia: The Lost Crown (انتشار در ژانویه ۲۰۲۴).

Skull and Bones برای Xbox Series X/S ،PS5 و PC عرضه خواهد شد. این پروژه در ماه آگوست یک بتای خصوصی داشت، در حالی که کارگردان خلاق آن، یعنی الیزابت پلن (Elisabeth Pellen)، سومین کارگردان پروژه، در ماه سپتامبر این پروژه را ترک کرد.

