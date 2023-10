فیلم Barbarian اثری ترسناک محصول سال ۲۰۲۲ میلادی است که قرار است یک بازی ویدیویی بر اساس آن ساخته شود.

در سال ۲۰۲۲ میلادی، زک کرگر روی صندلی کارگردانی فیلم ترسناک «بربر» نشست و توانست اثری موفق را برای مخاطبان به ارمغان بیاورد. حالا یک سال پس از اکران این اثر روی پرده سینماها، اعلام شده که کمپانی New Regency Pictures و Diversion3 Entertainment در حال توسعه یک بازی ویدیویی بر اساس آن هستند.

در حال حاضر جزئیات چندانی از این بازی ویدیویی در دست نیست اما گفته شده که این بازی قرار است دنیایی که توسط زک کرگر در فیلم به نمایش گذاشته شده را گسترش بدهد. کمپانی Diversion3 توسعه این بازی ویدیویی را در دست دارد و با توجه به آثار قبلی‌شان، طرفداران می‌توانند انتظار بازی خوبی را داشته باشند.

این استودیو در سال گذشته میلادی بازی Evil Dead: The Game را عرضه کرده بود و این در حالی است که ساخت بازی Friday the 13th: The Game را نیز در کارنامه خودش دارد. با این حال برخلاف این دو بازی که چند نفره هستند، بازی «بربر» قرار است یک روایت تک نفره را ارائه کند.

فیلم «بربر» داستان کابوس‌وار مسافری را روایت می‌کند. این زن جوان متوجه می‌شود که اتاقی که او برای سفر کاری بسیار مهم خودش رزرو کرده، توسط فردی دیگر نیز رزرو شده است. با این حال، او تصمیم می‌گیرد تا با این فرد غریبه در این اتاق اقامت داشته باشد ولی به سرعت متوجه ترس و وحشت‌های زیادی می‎‌شود.

در حال حاضر تاریخی برای عرضه بازی «بربر» تعیین نشده است.

منبع: collider