مایکروسافت پس از خرید اکتیویژن، اکنون مالک ۱۳ فرنچایز با ارزشی بیش از یک میلیارد دلار است

پس از خرید موفقیت آمیز اکتیویژن بلیزارد کینگ (Activision Blizzard King)، کمپانی مایکروسافت حالا مالک ۱۳ فرنچایز بازی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار است.

مدیرعامل مایکروسافت، ساتیا نادلا (Satya Nadella)، در گزارش سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۴ اعلام کرد که این شرکت پس از خرید اکتیویژن بلیزارد، اکنون صاحب ۱۳ فرنچایز مختلف از بازی‌های ویدیویی به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار است.

در حالی که هیچ نام خاصی برای فرنچایزهای فوق ذکر نشده است، اما احتمالاً شامل Minecraft، Halo، Gears of War، Forza، Age of Empires، Flight Simulator، The Elder Scrolls، Fallout، Call of Duty، Warcraft، Overwatch و Diablo هستند.

نادلا همچنین اظهار داشت که مشتاقانه منتظر یک لاین آپ فرست پارتی فوق‌العاده است که امسال با Call of Duty: Modern Warfare 3 و Forza Motorsport در خط مقدم قرار دارند. علاوه بر این، اشاره شد که ایکس باکس به دلیل عرضه‌ی قوی Starfield، رشد اشتراکی بهتر از حد انتظار و درآمدهای فرست پارتی بالاتر داشته است.

این شرکت در مورد پیش‌بینی‌های خود از سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۴، انتظار رشد عمده درآمد در بخش بازی‌ها را دارد که عمدتاً به دلیل خرید اکتیویژن بلیزارد است. به طور خاص، مایکروسافت پیش‌بینی می‌کند که درآمد کلی گیمینگ خود به طور متوسط تا محدوده‌ی بالای ۴۰ درصد رشد کند که تقریباً ۳۵ درصد آن به دلیل تأثیر خالص خرید اکتیویژن خواهد بود. در همین حال، این شرکت انتظار دارد که محتوا و سرویس‌های ایکس باکس در محدوده ۵۰ درصدی متوسط تا بالا رشد کند.

پیش از این، فیل اسپنسر (Phil Spencer)، رییس برند ایکس باکس، طی یک پادکست رسمی ایکس باکس در مورد خرید اکتیویژن بلیزارد کینگ، به طرفداران فرنچایز Call of Duty اطمینان داد که این مجموعه در همه پلتفرم‌ها، اعم از ایکس‌ باکس، پلی‌استیشن، نینتندو یا رایانه‌های شخصی برابری خواهد داشت.

منبع: Twistedvoxel