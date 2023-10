بلیزارد برنامه BlizzCon 2023 را اعلام کرد

استودیوی بلیزارد (Blizzard) جدول زمانی نمایش‌های آینده World of Warcraft ،Overwatch 2 و دیگر عناوین خود را مشخص کرده است. با گیمفا همراه باشید.

بلیزارد برنامه کامل رویداد BlizzCon 2023 را اعلام کرده. این رویداد در روزهای ۳ و ۴ ماه نوامبر (۱۲ و ۱۳ آبان) برگزار می‌شود و تقریباً شامل تمام عناوینی خواهد بود که این شرکت در حال حاضر از آن‌ها پشتیبانی می‌کند.

از نکات قابل توجه در مورد این رویداد می‌توان به بخش «بعدی چیست» اشاره کرد؛ Hearthstone: Heroes of Warcraft ،World of Warcraft Classic ،World of Warcraft و Overwatch 2 هر کدام یک بخش «بعدی چیست» دارند و احتمالاً در آینده شاهد برنامه‌هایی برای تمام این عناوین خواهیم بود.

در رابطه با World of Warcraft، احتمالاً شاهد بستۀالحاقی بعدی این عنوان MMORPG باشیم. با این حال، تماشای World of Warcraft Classic نیز جالب به نظر می‌رسد، چرا که قدم بعدی بازی، شروع بستۀالحاقی Cataclysm است که بازی را از بخش کلاسیک World of Warcraft جدا می‌کند.

BlizzCon 2023 همچنین قرار است شامل توضیحات مفصل و تریلرهای جدیدی برای عناوین World of Warcraft و Overwatch 2 باشد. رویداد مورد بحث ما با اجرای گروه کی-پاپ LE SSERAFIM پایان خواهد یافت.

برنامه کامل BlizzCon 2023 همراه با زمان‌های اعلام شده:

۳ نوامبر (۱۲ آبان):

۲۱:۳۰ – افتتاحیه مراسم

۰۰:۰۰ – World of Warcraft (بعدی چیست)

۰۱:۰۰ – Overwatch 2

۰۲:۰۰ – World of Warcraft Classic (بعدی چیست)

۰۳:۰۰ – Hearthstone: Heroes of Warcraft (بعدی چیست)

۰۴:۰۰ – Warcraft Rumblings

۴ نوامبر (۱۳ آبان):

۲۲:۳۰ – World of Warcraft

۰۰:۰۰ – Overwatch 2 (بعدی چیست)

۰۱:۰۰ – گفت‌و‌گوی Campfire Chat بازی Diablo IV

۰۳:۱۵ – ویژه برنامۀ Community Night

۰۴:۴۵ – اجرای گروه موسیقی LE SSERAFIM

توجه: تمام زمان‌های ذکر شده در بالا به وقت تهران هستند.

نظر شما در این باره چیست؟