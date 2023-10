نقد و بررسی فیلم In The Fire

تقریبا سال پیش بود که دعوای دادگاهیِ امبر هرد و جانی دپ تیتر یک دنیای خبر شده بود. امبر هرد که سعی کرده بود با این کار برای خود اعتبار بخرد و داشت مظلوم نمایی می‌کرد، بدجوری غافله باخت. حال همین منفوریت باعث شد تا امبر هرد وارد لیست سیاه هالیوود شود. هر کارگردانی که به سراغ او رفته، فیلمش نمره بسیار پایینی را از مخاطبین گرفته؛ در واقع حضور امبر هرد بی‌شک به شکست خواهد انجامید. حال فیلم جدید امبر هرد به نام In the Fire منتشر شده که همچون اثر قبلی با نمره فاحجه ۲.۵ از سایت ای ام دی بی روبرو شده است. بنده نیز قبل از تماشای فیلم فکر کردم که این نمره پایین به دلیل حضور امبر هرد است اما بعد از اتمام فیلم پی بردم که نخیر، In the Fire یک فاجعه به تمام معناست که با حضور امبر هرد فاجعه‌تر شده است!

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، نقد و بررسی فیلم و سریال

In the Fire, Lorenzo McGovern Zaini, Luca Calvani, امبر هرد, کانر آلن

منبع متن: gamefa