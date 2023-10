زمان چندانی به اکران فیلم The Ballad of Songbirds & Snakes باقی نمانده و کمپانی لاینزگیت برای تبلیغات آن سنگ تمام گذاشته است.

نوبت به اکران تازه‌ترین اقتباس سینمایی از دنیای خلق شده توسط سوزان کالینز تحت عنوان The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها) رسیده است. اثری مورد انتظار که پیش درآمدی بر فرنچایز بازی‌های گرسنگی با هنرنمایی تماشایی جنیفر لارنس محسوب می‌شود.

در این پیش درآمد با دوران جوانی رئیس جمهور اسنو آشنا می‌شویم. مردی کاملاً متفاوت نسبت به آن چه که در فیلم‌های بازی‌های گرسنگی دیدیم که مربی منطقه ۱۲ بوده و ملاقات او با دختری به نام لوسی، زندگی وی را برای همیشه دستخوش تغییر قرار می‌دهد.

در ادامه می‌توانید به مشاهده پوستر شخصیت‌های این فیلم بپردازید.