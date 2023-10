اولین تصویر از انیمیشن Garfield با صداپیشگی کریس پرت

به تازگی اولین تصویر از انیمیشن Garfield منتشر شده است، انیمیشنی که با صداپیشگی کریس پرت در نقش اصلی است.

کریس پرت به خاطر نقش‌آفرینی خودش در سریال Parks and Recreation و همچنین در فیلم‌های دنیای سینمایی مارول شناخته می‌شود اما این بازیگر سابقه صداپیشگی در انیمیشن‌های مختلفی را داشته که شامل صداپیشگی ماریو در انیمیشن The Super Mario Bros. Movie، صداپیشگی در انیمیشن Onward و همچنین انیمیشن The LEGO Movie می‌شود.

در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز اعلام شد که این بازیگر قرار است صداپیشگی کاراکتر برجسته و نمادین دیگری را برعهده داشته باشد که آن شخصیت گارفیلد است. حالا در روز ملی گربه، صفحه رسمی انیمیشن Garfield در توییتر یا ایکس، تصویری تازه از این شخصیت جذاب و دیدنی را منتشر کرده است.

