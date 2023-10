فیلم Five Nights At Freddy’s اثری اقتباسی از بازی ویدیویی است که توانسته در اولین هفته اکرانش صدرنشین باکس آفیس شود. فیلم Five Nights at Freddy’s اقتباسی از کمپانی یونیورسال و بلوم‌هاوس بر اساس بازی‌ای ویدیویی به همین نام است که در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماها توانسته به فروش خوبی دست پیدا کند […]

باکس آفیس | شروع عالی فیلم Five Nights At Freddy’s در گیشه علی محمدپناه ۸ آبان ۱۴۰۲ - 13:02

فیلم Five Nights At Freddy’s اثری اقتباسی از بازی ویدیویی است که توانسته در اولین هفته اکرانش صدرنشین باکس آفیس شود. فیلم Five Nights at Freddy’s اقتباسی از کمپانی یونیورسال و بلوم‌هاوس بر اساس بازی‌ای ویدیویی به همین نام است که در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماها توانسته به فروش خوبی دست پیدا کند و صدرنشین جدول باکس آفیس شود. این فیلم در اولین هفته حضورش در سینماهای داخل آمریکا به فروش ۷۸ میلیون دلار دست پیدا کرد. فروش ۷۸ میلیون دلاری این اثر واقعا شروع بسیار خوبی برای این اثر بوده و در مقایسه با فروش هفته ابتدایی دیگر فیلم یونیورسال یعنی فیلم Oppenheimer تنها ۴ میلیون کمتر داشته است. فیلم «پنج شب در رستوران فردی» در حالی به چنین فروشی دست پیدا کرده که به صورت همزمان روی سرویس آنلاین پیکاک نیز عرضه شده است. در همین حین نیز مدیر سرویس پیکاک اظهار داشته که این اثر سینمایی ترسناک بزرگترین افتتاحیه در این سرویس را داشته و از زمان پخشش پربیننده‌ترین فیلم بوده است. فیلم «پنج شب در رستوران فردی» در گیشه‌های بین‌المللی نیز فروش خوبی داشته و در اولین هفته اکرانش به فروش ۵۲٫۶ میلیون دلاری دست پیدا کرده است. با احتساب فروش داخلی و خارجی، این اثر سینمایی در هفته ابتدایی اکرانش فروش جهانی ۱۳۰٫۶ میلیون دلار را از آن خودش کرده است. فیلم Taylor Swift Eras Tour فیلم کنسرت Taylor Swift: Eras Tour که در دو هفته گذشته صدر جدول باکس آفیس را در اختیار داشت، این هفته و در جدال با فیلم ترسناک «پنج شب در رستوران فردی» قافیه را باخت و در جایگاه دوم جدول قرار گرفت. این فیلم در سومین هفته اکرانش به فروش ۱۴٫۷ میلیون دلار در داخل آمریکا دست پیدا کرده و فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۱۴۹٫۳ میلیون دلار رسانده است. این فیلم کنسرت در سومین هفته اکرانش در سینماهای بین‌المللی نیز مبلغ ۶٫۷ میلیون به دست آورده و فروش کلی بین‌المللی خود را به رقم ۵۳٫۷ میلیون دلار افزایش داد. حالا با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی می‌توان گفت که این اثر فروش جهانی ۲۰۳ میلیون دلاری را پس از سه هفته اکران رقم زده است. فیلم Killers of the Flower Moon جدیدترین فیلم مارتین اسکورسیزی یعنی فیلم Killers of the Flower Moon که هفته گذشته و در اولین هفته اکرانش نتوانست صدرنشین جدول باکس آفیس شود، این هفته با کسب فروش ۹ میلیون دلاری در داخل آمریکا به جایگاه سوم بسنده کرد و فروش کلی داخلی‌اش را پس از دو هفته به رقم ۴۰٫۶ میلیون دلار رساند. فیلم «قاتلین ماه گل» که با حضور بازیگران برجسته‌ای همچون لئوناردو دی کاپریو و رابرت دنیرو است، در دومین هفته اکرانش در سینماهای خارج از آمریکا ۱۴٫۱ میلیون دلار فروش داشته و فروش بین‌المللی‌اش را به رقم ۴۷٫۴ میلیون دلار رسانده است تا با احتساب فروش داخلی و خارجی، فروش جهانی‌اش به رقم ۸۸ میلیون دلار برسد. در جایگاه چهارم جدول باکس آفیس این هفته نیز مستند After Death قرار دارد که فروش ۵ میلیون دلاری را در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماهای داخل آمریکا از آن خودش کرده است. یکی دیگر از فیلم‌های تازه اکران شده این هفته، فیلم Freelance با بازی جان سینا است که در اولین هفته حضورش در سینماهای داخل آمریکا به فروش ۲ میلیون دلاری دست پیدا کرد و در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس قرار گرفت. در ادامه جدول کامل باکس آفیس را مشاهده می‎‌کنید. جدول باکس آفیس هفته نام فیلم فروش آخرهفته (میلیون دلار) ۱ Five Nights at Freddy’s ۷۸ ۲ Taylor Swift: Eras Tour ۱۴٫۷ ۳ Killers of the Flower Moon ۹ ۴ After Death ۵ ۵ Exorcist: The Believer ۳ ۶ Paw Patrol 2 ۲٫۱ ۷ Freelance ۲ ۸ Nightmare Before Christmas ۲ ۹ Saw X ۱٫۷ ۱۰ The Creator ۱ فروش فیلم‌ها مربوط به داخل آمریکا است. منبع: deadline

اخبار سینما ، انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال

Five Nights at Freddy’s, Killers of the Flower Moon, Taylor Swift: Eras Tour, باکس آفیس

منبع متن: gamefa