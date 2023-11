متاسفانه مرگ نا به هنگام متیو پری نه تنها تمامی سینماگران را در بهت و حیرت فرو برد، بلکه طرفداران و بینندگان مجموعه تلویزیونی Friends را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد.

مجموعه تلویزیونی کمدی سیتکام Friends (دوستان) یکی از خاطره‌انگیزترین و به یاد ماندنی‌نرین آثار خلق شده در تاریخ مدیوم تلویزیون می‌باشد که برای بسیاری از ما معنا و مفهومی فراتر از صرفاً “سرگرمی” داشته و در لحظات تلخ و شیرین زندگی بارها و بارها به تماشای قسمت‌های آن نشسته تا زندگی ساده ولی دوست داشتنی شخصیت‌هایش را شاهد باشیم.

با این حال در کمال تاسف، مرگ نا به هنگام و دردناک یکی از ستارگان این مجموعه به نام متیو پری در سن ۵۴ سالگی به حدی شوکه‌کننده و غیرقابل باور است که تماشای Friends را با علم به آن که بازیگر چندلر بینگ دیگر در بین ما نیست، نمی‌توان متصور شد. هنرمندی که اگرچه لحظاتی زیبا و خاطره‌انگیز را برای تک تک مخاطبینش رقم زد و بارها و بارها آن‌ها را خنداند اما زندگی روی چندان خوشی به او نشان نداد و شاید که بتوان گفت او همان مسیری را طی کرد که شخصیت خیالی بوجک هورسمن در مجموعه فانتزی خود با آن دست و پنجه نرم می‌کرد؛ هنرمندی که علی‌رغم شهرت و محبوبیتی بین‌المللی اما با تنهایی و افسردگی شدیدی در زندگی شخصی مواجه بود و در نهایت نیز به شکلی باورنکردنی این دنیا را ترک کرد.

حال که دیگر متیو پری در بین ما نبوده و تنها خاطراتی ارزشمند از وی باقی مانده است، در مقاله امروز به سراغ مروری بر ۱۰ قسمت خاطره‌انگیز و جذاب با حضور او در قامت چندلر بینگ رفته‌ایم که تماشای آن‌ها از این به بعد قطعاً حس و حال کاملاً متفاوتی خواهد داشت.

فصل ۱ – قسمت “The One With the Blackout”

فیلم و سریال ، مقالات سینما

friends, Matthew Perry, تلویزیون, دوستان, سریال, سینما, فیلم‌, متیو پری

منبع متن: gamefa