فرنچایز The Witcher در سه بازی به طرز چشمگیری پیشرفت کرد، اما Cyberpunk چه رشدی را تجربه خواهد کرد؟

با وجود تمام مشکلاتی که Cyberpunk 2077 هنگام عرضه داشت، جالب است به یاد بیاوریم که فقط ۱۲ سال قبل بازی CD Projekt Red چگونه بود. اولین Witcher در مقایسه با دنیای اول شخص سایبرپانک که با حرکات موزون و ردیابی پرتو ساخته شده است، تقریباً به طرز خنده‌آوری ابتدایی است. اما با یک محیط فانتزی که متفاوت از سایر بازی‌های نقش‌آفرینی بود، سرگرم‌ می‌کرد. جهش گرافیکی در The Witcher 2 در سال ۲۰۱۱ چیزی کمتر از خیره‌کننده نبود و کیفیت ماموریت‌های فرعی در دنیای باز عظیم The Witcher 3 باعث شد CD Projekt تنها چهار سال بعد به توسعه‌دهنده بازی نقش‌آفرینی مورد علاقه خیلی‌ها تبدیل شود.

ایگور سارژینسکی (Igor Sarzyński)، کارگردان روایی، در مصاحبه اخیر با PC Gamer گفت:

بازی‌های Witcher را در نظر بگیرید و ببینید که با هر قسمت چقدر تغییر کرده‌اند. ما می‌خواهیم یک تکامل مشابه در اینجا داشته باشیم.

این برای استودیویی که از یک توسعه‌دهنده بازی نقش‌آفرینی آرمان‌گرا و پرشور به یکی از غول‌های صنعت بازی تبدیل شده است به چه معناست؟ CD Projekt قبلاً ثابت کرده است که می‌تواند بازی‌های باورنکردنی‌ای بسازد. حتی در حال حاضر، The Witcher 2 زیبا به نظر می‌رسد و همچنین جرقه‌ای از جاه‌طلبی روایی را نشان می‌دهد که CDPR واقعاً در The Witcher 3 از آن استفاده کرد. داستان The Witcher 2 در نیمه‌راه به دو مسیر کاملاً جداگانه منشعب می‌شود، حرکت جسورانه‌ای که هیچ‌کس از آن زمان به بعد انجام نداد و مشخصاً CD Projekt اکنون راه خود را در دنیای باز پیش گرفته است.

سارژینسکی گفت:

Cyberpunk 2077 اولین تلاش ما برای ورود به دنیای علمی‌تخیلی آینده با انبوهی از مکانیک‌های جدید گیم‌پلی، لحن روایی، تم‌ها و جهت هنری بود. برخی از این موارد تقریباً به‌محض خروج از جعبه کار کردند، مانند هنر، طراحی شهر، موسیقی، سیستم صحنه تعاملی، سبک بازی. جنبه‌های دیگر برای درست شدن به زمان بیشتری نیاز داشتند، مانند پیشرفت شخصیت، تعامل با NPC و بهینه‌سازی. این طبیعی است. غیرممکن است که همه چیز را در اولین تلاش خود درست کنید. اکنون با تکرار و کارکرد خوب همه عناصر بازی، ما روی اتصال آن‌ها به هم و ایجاد یک تجربه کامل تمرکز خواهیم کرد.

تعامل با NPC یک عبارت کلیدی در پاسخ سارژینسکی است. در نگاه اول، Night City شگفت انگیز به نظر می‌رسد، اما به خصوص در هنگام عرضه، این عقیده پابر‌جا نماند. رفع اشکالات، پویاتر کردن پلیس و سایر به‌روزرسانی‌ها به Night City کمک کرد تا زنده‌تر شود، اما هنوز شکاف واضحی بین Cyberpunk 2077 و دنیای بازی‌های راکستار مانند Red Dead Redemption 2 وجود دارد.