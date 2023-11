بازی MMO آخرالزمانی The Day Before باری دیگر تاخیر خورد، اما این تاخیر کوتاه‌مدت‌تر از تاخیرهای قبلی است. طبق اعلام رسمی تیم سازنده، بازی The Day Before در تاریخ ۱۶ آذر (۷ دسامبر) امسال به صورت دسترسی زودهنگام منتشر خواهد شد. همچنین تریلری نیز از این عنوان به اشتراک گذاشته شده است که ویژگی‌های گیم‌پلی […]

بازی The Day Before تا ماه دسامبر تاخیر خورد + ویدیوی جدید از گیم‌پلی محمد حسین کریمی ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - 20:49