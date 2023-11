نسخه پلی استیشن ۵ بازی Call of Duty: Modern Warfare III تروفی پلاتینیوم نخواهد داشت

نسخه پلی استیشن ۵ عنوان Call of Duty: Modern Warfare III علی‌رغم نسخه پلی استیشن ۴ خود، تروفی پلاتینیوم نخواهد داشت.

رسانه PowerPyx که با راهنمای آزاد کردن تروفیِ بازی‌ها شناخته می‌شود در صفحه توییتر خود با انتشار پستی اعلام کرد که نسخه پلی استیشن ۵ جدیدترین بازی در فرنچایز Call of Duty، یعنی Call of Duty: Modern Warfare III تروفی پلاتینیوم نخواهد داشت. چرا که نسخه پلی استیشن ۵ Call of Duty: Modern Warfare II به‌طور خاص طروفی‌ها را به عنوان یک لیست DLC تنظیم کرده و لیست جداگانه‌ای برای آن‌ها شکل نداده است.

اما برخلاف پلی استیشن ۵، نسخه پلی استیشن ۴ این بازی قطعاً لیست جداگانه‌ای برای تروفی‌های آن دارد، به همین خاطر، بسیاری از هواداران این بازی که مشتاق به پلاتینیوم کردن آن بودند از شنیدن این خبر بسیار ناامید شدند.

بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۲ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۳) برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع: PlayStation LifeStyle