گزارش: Insomniac به همراه دیگر استودیوهای پلی استیشن با اخراج مواجه شده است

گزارشات و اخبار مربوط به تعدیل نیروهای صورت گرفته در صنعت بازی‌های ویدیویی روز به روز در حال افزایش است و به نظر می‌رسد سونی (Sony) و پلی استیشن نیز از این اتفاق مصون نبوده‌اند. با گیمفا همراه باشید.

استودیوهای مختلف پلی استیشن اخیرا توسعه‌دهندگان خود را کنار گذاشته‌اند. در حالی که استودیوهای دیگر مانند سی‌دی پراجکت رد (CD Project Red) نیز تحت تأثیر این عمل قرار گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد توسعه‌دهندگان سونی با مشکلات بیشتری نسبت به بقیه دست و پنجه نرم می‌کنند.

تیم معتبری مانند ناتی داگ (Naughty Dog) نیز با تعدیل نیرو مواجه شد و گزارش‌ها حاکی از تعلیق بازی چندنفره The Last of Us بودند. اخیراً، بانجی (Bungie) به دلیل خروج نزدیک به ۱۰۰ برنامه‌نویس در مرکز توجهات قرار گرفت. پس از این خبر دلخراش، به نظر می‌رسد که اینسامنیاک گیمز نیز دست به اخراج نیروهای خود زده است.

کاربر توییتر Bogorad222 متوجه شده که اینسامنیاک یکی از استودیوهایی بوده که در چند وقت اخیر با اخراج مواجه شده است. به نظر می‌رسد تعدیل نیروهای این استودیو سه ماه پیش (قبل از انتشار Marvel’s Spider-Man 2) صورت گرفته باشد.

جاناتان فریدنبرگ (Jonathan Friedenberg) در لینکدین خود اعلام کرده که او و چندین نفر دیگر حدود ۳ ماه پیش از اینسامنیاک گیمز اخراج شده‌اند. به گفته کارمند سابق، او به عنوان بخشی از برنامه کاهش تعداد کارمندان، از تیم کنار گذاشته شده است.

جاناتان فریدنبرگ قبلِ از دست دادن موقعیت خود، مسئولیت مدیریت برنامه‌ها در اینسامنیاک گیمز را بر عهده داشت. با این حال، او تعداد دقیق توسعه‌دهندگانی که تحت تأثیر کاهش تعداد کارکنان قرار گرفته‌اند را ارائه نکرد. به نظر می‌رسد این شخص در طول تولید Marvel’s Spider-Man 2 چندین کار مهم را برای استودیو انجام داده است. طبق پروفایل لینکدین جاناتان، او هماهنگی رویدادها و برنامه‌های توسعه را در طول تولید بازی بر عهده داشته.

