بسته‌الحاقی World of Warcraft: The War Within دارای یک باندل پیش‌فروش ۹۰ دلاری با دسترسی زودهنگام است که بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

به‌روزرسانی‌های بزرگ برای Overwatch 2، Diablo 4 و World of Warcraft باید اطمینان حاصل کنند که Blizzard به عنوان اولین سالی که بخشی از مایکروسافت است مسیر درستی را طی می‌کند. اسپنسر، رئیس بخش گیمینگ مایکروسافت، در Blizzcon 2023 روی صحنه رفت تا به طرفداران اطمینان دهد که ایکس‌باکس به دنبال توانمندسازی بلیزارد برای کمک به آن برای رفتن به سطح بعدی است.

این سازنده برای World of Warcraft، نه یکی، بلکه سه بسته‌الحاقی را معرفی کرد. کریس متزن، سازنده افسانه‌ای Warcraft، از بازنشستگی بازگشته تا دوباره هدایت یکی از پربارترین فرنچایزهای صنعت گیمینگ را بر عهده بگیرد. او اعلام کرد که داستان کنونی در میان افسانه‌ها باز‌گو و اولین بسته‌ی‌الحاقی به عنوان Worldsoul Saga شناخته می‌شود.

بلیزارد از یک پاداش بحث‌برانگیز برای بازی جدید خود استفاده کرده است که به بازیکنانی که بازی را پیش‌خرید می‌کنند، دسترسی زودهنگام به آن را می‌دهد. این موضوع بخشی از یک روند گسترده‌تر در صنعت بازی است که حول محور دسترسی زودهنگام پولی می چرخد.

صنعت بازی به طور کلی با ارائه دسترسی زودهنگام برای نسخه‌های پریمیوم، می‌خواهد از «ترس از دست دادن فرصت» (FOMO) بازیکنان استفاده کند. در مورد یک بازی تک‌نفره آفلاین مانند Starfield، حداقل اگر بخواهید مقداری پول اضافی را ذخیره کنید، تأثیری بر گیم‌پلی شما نخواهد داشت. با این حال، در مورد یک بازی چندنفره رقابتی مانند World of Warcraft، سه روز دسترسی زودهنگام به بازیکنان ثروتمندتر یک مزیت قطعی می‌دهد.

بسته الحاقی World of Warcraft: The War Within دارای پاداش‌های پیش‌خرید زیر است:

نسخه استاندارد (۵۰ دلار): دسترسی به The War Within، تقویت تا سطح ۷۰، ۵۰۰ پول رایج

دسترسی به The War Within، تقویت تا سطح ۷۰، ۵۰۰ پول رایج نسخه Heroic (70 دلار): دسترسی به The War Within، تقویت تا سطح ۷۰، ۷۵۰ پول رایج، مانت Algarian Stormwider و دسترسی به مسیرهای مسابقه ویژه، لباس تزئینی Stormrider.

دسترسی به The War Within، تقویت تا سطح ۷۰، ۷۵۰ پول رایج، مانت Algarian Stormwider و دسترسی به مسیرهای مسابقه ویژه، لباس تزئینی Stormrider. نسخه Epic (90 دلار): دسترسی به The War Within، تقویت تا سطح ۷۰، ۱۰۰۰ پول رایج، دسترسی تضمینی به بتا، ۳۰ روز زمان بازی، حیوان خانگی مبارزه Storm Hatchling، اسباب‌بازی Storm Gryphon، افکت Hearthstone و دسترسی زودهنگام ۳ روزه به The War Within.

هواداران و سازندگان محتوا به طور یکسان واکنش منفی نسبت به دوره دسترسی زودهنگام پولی نشان داده‌اند. اگرچه برخی زمزمه‌هایی در مورد دسترسی زودهنگام پولی برای Starfield وجود داشت، اما این واقعیت که Starfield یک بازی رقابتی نیست به این معنی است که دسترسی زودهنگام بر سایر بازیکنان تأثیر نمی‌گذارد. با این حال، World of Warcraft: The War Within متفاوت است.

بازیکنانی که برای دسترسی زودهنگام ۹۰ دلاری ثبت‌نام می‌کنند، نسبت به افرادی که که این کار را نمی‌کنند، از نظر تجهیزات مزیت خواهند داشت. با سه روز، قابل تصور است که شما قبلاً تعدادی از تجهیزات را خواهید داشت که کاملاً برای حمله و پایان بازی آماده شده‌‌اید در حالی که سایر بازیکنان به آرامی وارد می‌شوند. دسترسی زودهنگام پولی در بازی‌ای مانند World of Warcraft، گروه‌های دوستان و بازیکنان را بر اساس وضعیت مالی آن‌ها تقسیم می‌کند و این اشتباه است.

برای تجربیات تک‌نفره انفرادی، دسترسی زودهنگام پولی آزاردهنده است، اما حداقل قابل اجتناب است. برای World of Warcraft و بازی‌های رقابتی مشابه، این امر حداقل تا حدی به مزایای رقابتی منجر می‌شود، اما این فشار اجتماعی و مالی است که بسیار فاحش‌تر است. عامل FOMO به دلیل گیم‌پلی اجتماعی World of Warcraft ده برابر تقویت خواهد شد.

World of Warcraft: The War Within در سال ۲۰۲۴ برای PC عرضه می‌شود.