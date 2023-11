فیلمسازان زن تا به امروز توانسته‌اند فیلم‌های علمی تخیلی بسیار خوبی را بسازند که برخی از آن‌ها از جمله بهترین آثار علمی تخیلی تاریخ محسوب می‌شوند.

ژانر علمی تخیلی غالباً روایت‌های تأمل‌برانگیزی را ارائه می‌دهد که احتمالاً بیننده‌ها را وادار می‌کند تا تمام وجودشان را زیر سؤال ببرند و از همین رو، این ژانر به طور قابل‌توجهی یکی از دوست‌داشتنی‌ترین و برجسته‌ترین ژانرهای سینما به شمار می‌رود. با گذشت زمان، فیلمسازان مستعد بی‌شماری با فیلم‌های علمی تخیلی نمادین، پیشگامانه و تأثیرگذار خودشان پرده نقره‌ای را زیبا کردند. این آثار نیز شامل فیلم‌های کلاسیکی همچون فیلم ۲۰۰۱: A Space Odyssey و فیلم‌های مستقل و سوررئال برنده جایزه‌ای همچون فیلم Everything Everywhere All at Once است.

با اینکه بسیاری از فیلم‌های علمی تخیلی به کارگردانی مردان بسیار عالی و تحسین شده هستند، چندین فیلمساز زن نیز وجود دارند که دستی در این ژانر دارند و توانسته‌اند در این صنعت مرد محور خودشان را برجسته کنند و آثار درخشانی را به ارمغان بیاورند. احتمال نادیده گرفته شدن پروژه‌های علمی تخیلی به کارگردانی زنان بیشتر است اما این فیلمسازان که در ادامه به معرفی آثارشان می‌پردازیم، خلاف این موضوع را ثابت کردند. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی بهترین فیلم‌های علمی تخیلی به کارگردانی زنان بپردازیم.

۱۰. فیلم Advantageous – محصول سال ۲۰۱۵

