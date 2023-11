وضعیت آشفته ریبوت فیلم Scarface

طی ۱۲ سال گذشته بحث ساخت ریبوت فیلم Scarface در جریان بوده که هر بار با مشکل متفاوتی روبرو شده است.

در سال ۱۹۸۳ شاهد ساخته شدن فیلم Scarface (صورت زخمی) با هنرنمایی استادانه آل پاچینو بودیم. اثری که به نوعی اقتباسی از رمان آرمیتاژ تریل و بازسازی فیلم ۱۹۳۲ به شمار می‌رفت، با واکنش‌های بسیاری مثبتی روبرو شد و نامزدی در جشنواره‌های سینمایی مختلفی را برای آل پاچینو به همراه داشت. اثری جاودانه در تاریخ سینما که بحث ساخت ریبوت آن طی ۱۲ سال گذشته مطرح بوده و هر بار پروسه تولید آن با مشکل عجیب و غریبی مواجه شده است.

ریبوت Scarface که قرار بود تا جنبه‌های جدید و دیده نشده‌ای از رمان آرمیتاژ تریل را به تصویر بکشد، با جهنم غیرقابل توصیفی در پروسه تولید خود مواجه بوده و در حالی که تصور می‌شد کارگردان فیلم Call Me by Your Name یعنی لوکا گوادانینو سکان هدایت این پروژه را بر عهده خواهد داشت اما صحبت‌های وی در جریان جشنواره فیلم هند خلاف این مسئله را نشان می‌دهد. زیرا او بدون هیچ اشاره‌ای به مسائل پشت صحنه اعلام نموده که:

من دیگر بر روی پروژه ریبوت Scarface کار نمی‌کنم.

پیشتر اسامی قابل توجهی نظیر مارتین برگمن، دیوید آیر و دیوید یتس از جمله کسانی بودند که در تولید این پروژه نقش داشته و یا برای حضور در آن برنامه ریزی شده بودند. حال کارگردان و نویسنده ایتالیایی یعنی لوکا گوادانینو نیز بدون ارائه هیچ توضیح اضافه‌ای خبر کناره‌گیری خود را از تولید ریبوت Scarface اعلام کرده تا بیش از پیش طرفداران نسبت به آینده این پروژه نگران شوند.

باید صبر کرد و دید که واکنش تهیه‌کنندگان چگونه بوده و آیا فرد دیگری را جایگزین کرده و یا به کل پروسه تولید این ریبوت کنار گذاشته خواهد شد.

منبع: اسکرین‌رنت