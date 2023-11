تصاویری از هیولاهای سریال Monarch: Legacy of Monsters منتشر شد

سریال مورد انتظار Monarch: Legacy of Monsters میزبان حضور هیولاهای عظیم‌الجثه‌ای خواهد بود که با برخی از آن‌ها در فیلم‌های پیشین گودزیلا مواجه شده بودیم.

دنیای سینمایی هیولا محور کمپانی لجندری با تمرکز با گودزیلا کار خود را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد و سپس پای هیولاهای دیگری نظیر کینگ کونگ را به داستان باز نمود تا این مجموعه را بیش از پیش گسترش دهد. دنیای سینمایی جذابی که طرفدارانش منتظر فیلم Godzilla x Kong: The New Empire (گودزیلا در برابر کونگ: امپراتوری جدید) هستند که برای اکران در سال ۲۰۲۴ میلادی برنامه ریزی شده و تا آن زمان می‌توانید به تماشای مجموعه تلویزیونی Monarch: Legacy of Monsters (مونارک: میراث هیولاها) از طریق سرویس اپل تی‌وی پلاس بپردازید.

این سریال که از بازیگرانی نظیر کرت راسل، وایت راسل و رن واتانابه بهره می‌برد، بازگشتی به فیلم اول گودزیلا در سال ۲۰۱۴ خواهد بود؛ جایی که برادر و خواهری از همه جا بی‌خبر برای پیدا کردن پدر خود راهی ماجراجویی خطیری شده و با اسرار مخوف سازمان مونارک مواجه می‌شوند.

در تازه‌ترین تصاویر منتشر شده از این سریال شاهد حضور هیولاهای متعددی هستیم که می‌توانید در ادامه به مشاهده آن‌ها بپردازید.