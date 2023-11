جدول فروش بریتانیا: Super Mario Wonder برای سومین هفته در رتبه اول قرار گرفت

Super Mario Wonder برای سومین هفتۀ متوالی نشان می‌دهد که ماریو و دوستان قصد ندارند به این زودی‌ها خداحافظی کنند.

جدیدترین آمار منتشر شده از طرف وب‌سایت Games Industry نشان می‌دهند که بازی Super Mario Wonder برای سومین هفتۀ متوالی در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا قرار دارد و هم‌چنان بازی‌هایی مثل EA Sports FC 24 را در رده‌های پایین‌تر قرار می‌دهد.

در مقایسه با هفتۀ پیش، بازی FC24 الکترونیک آرتس یک رتبه صعود کرده است؛ مخصوصاً به این دلیل که Spider-Man 2 شاهد کاهش فروش ۴۰ درصدی در هفتۀ گذشته بوده. در همین حال ما شاهد حضور دوبارۀ بازی Animal Crossing: New Horizons هستیم که با افزایش فروش ۳۴ درصدی رتبۀ دهم جدول را به‌دست آورده. در جدول این هفته صرفاً شاهد حضور یک عنوان جدید بودیم؛ یعنی بازی تازه منتشر شدۀ Robocop: Rogue City که در جدول کار خودش را با رتبۀ چهارم آغاز کرده است.

باقی عناوین جدیدتر بازار هم بیش‌تر در محدودۀ رتبه‌های دهم تا بیستم قرار می‌گرفتند. آثاری مثل EA Sports WRC و Star Ocean: The Second Story R از جملۀ این موارد هستند. از طرفی ما شاهد افت فروش ۸۵ درصدی Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1 بودیم که نسبت به رتبۀ آغازین چهارم در جدول، حالا به رتبۀ ۳۰ رسیده است. بازی Sonic Superstars هم روند مشابهی را طی می‌کند؛ اثری که از رتبۀ ۱۵ جدول این هفته به رتبۀ ۲۶ می‌رسد. این هفته آثار متعددی هم شامل تخفیفات شدند و در نتیجه شاهد افزایش بالای صد درصدی فروش آن‌ها بودیم. برای مثال Lego 2K Drive افزایش ۱۴۷ درصدی فروشش را به‌لطف تخفیفات جاری در فروشگاه نینتندو سوییچ تجربه کرد. The Dark Souls Trilogy هم با ۱۰۶ درصد افرایش خرید نسبت به گذشته روبه‌رو شد که در نتیجۀ تخفیفات جاری در فروشگاه ایکس باکس اتفاق افتاد.

در ادامه جدول کامل‌تر ۱۰ عنوان پرفروش هفته را مشاهده می‌کنید:

عنوان بازی رتبۀ این هفته رتبۀ هفتۀ گذشته Super Mario Bros Wonder ۱ ۱ EA Sports FC 24 ۲ ۳ Spider-Man 2 ۳ ۲ Robocop: Rogue City ۴ ورودی جدید Mario Kart 8 Deluxe ۵ ۶ Hogwarts Legacy ۶ ۸ Nintendo Switch Sports ۷ ۹ Assassin’s Creed Mirage ۸ ۵ Minecraft (Nintendo Switch) ۹ ۱۰ Animal Crossing: New Horizons ۱۰ ۱۴

منبع: gamesindustry