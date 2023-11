تهیه کننده اجرایی World of Warcraft می‌گوید که بلیزارد از نظر فنی آمادگی خوبی دارد تا این MMORPG را به کنسول‌ها بیاورد.

اخیراً، در BlizzCon، بلیزارد اینترتینمنت (Blizzard Entertainment) از برنامه‌های جدید و بزرگ خود برای MMORPG قدیمی‌اش یعنی World of Warcraft با اعلام The War Within، یک بسته الحاقی که قرار است اولین قسمت از سه‌گانه‌ای به نام Worldsoul Saga باشد، رونمایی کرد. اما یک سؤال در مورد آینده بازی که از ابتدای عرضه تا الان پرسیده می‌شود، این است که آیا World of Warcraft برای کنسول‌ها عرضه خواهد شد؟

مطمئناً، این چیزی است که بلیزارد به آن فکر می‌کند، به خصوص پس از تصاحب اکتیویژن توسط مایکروسافت. در مصاحبه اخیر با GamesRadar، هالی لانگدال (Holly Longdale)، تهیه کننده اجرایی World of Warcraft، در پاسخ به این سوال که آیا MMORPG برای کنسول‌ها منتشر می‌شود، گفت که در شرکت همه در مورد آن صحبت می‌کنند و اینکه این شرکت از نظر فنی و لجستیکی موقعیت خوبی دارد تا آن را محقق کند.

لانگدال ادامه داد که در حال حاضر Blizzard Entertainment کاملاً روی Worldsoul Saga تمرکز دارند و اضافه کرد:

در حال حاضر، ما روی Worldsoul Saga تمرکز می‌کنیم. اما اگر این مسئله پیش بیاید، دوباره همه چیز را بررسی خواهیم کرد، اما ما در حال حاضر به اندازه کافی مشکلاتی برای مقابله داریم. ما این سه بسته الحاقی را داریم و برای آن‌ها بسیار هیجان زده هستیم. اما، بله، البته. بسیار غیرصادقانه خواهد بود که بگوییم ما در فکرش نیستیم.

World of Warcraft: The War Within قرار است در سال ۲۰۲۴ عرضه شود. دو بسته الحاقی دیگر در Worldsoul Saga، یعنی World of Warcraft: Midnight و World of Warcraft: The Last Titan نیز بعدا‌ عرضه خواهند شد.

در همین حال، برای کسانی که ترجیح می‌دهند به تجربه‌ی گذشته‌ی این سری بپردازند، بلیزارد اخیراً World of Warcraft: Cataclysm Classic را نیز معرفی کرد که قرار است در سال آینده منتشر شود.