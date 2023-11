زک اسنایدر: جهان Rebel Moon و Army of the Dead مشترک است

زک اسنایدر در صحبتی جالب توجه فاش کرده که فیلم‌های Rebel Moon و Army of the Dead در جهانی مشترک به وقوع می‌پیوندد.

زک اسنایدر علاقه عجیبی به خلق جهان‌های مشترک دارد و این مسئله را در سال ۲۰۱۳ با ساخت فیلم Man Of Steel (مرد پولادین) نشان داد که درصدد تدارک دنیای سینمایی تیره و تاریکی از دی‌سی بود. کارگردانی که پس از جدایی از دی‌سی با همکاری کمپانی نتفلیکس در سال ۲۰۲۱ فیلم Army of the Dead (ارتش مردگان) را تولید نمود؛ اثری زامبی‌محور و آخرالزمانی که قرار بود تا فیلم و سریال‌های متعددی حول محور آن ساخته و پخش شود. با این حال به نظر می‌رسد که باید منتظر برنامه‌های کاملاً متفاوتی باشیم.

تازه‌ترین فیلم این کارگردان آمریکایی یعنی Rebel Moon (ماه سرکش) یک حماسه فضایی بوده و روایت‌گر دختری به نام کورا می‌باشد که وظیفه پیدا کرده تا به اقصی نقاط کهشکان سفر نموده و جنگجویایی برجسته را برای محافظت از سرزمین خود در برابر دیکتاتوری ظالم پیدا نماید. اثری که زک اسنایدر و نتفلیکس حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده و در نظر دارند تا چندین دنباله و یک بازی ویدیویی را حول محور Rebel Moon تولید نمایند.

با این حال صحبت‌های جدید زک اسنایدر فاش کرده که جهان Rebel Moon و Army of the Dead مشترک بوده و انیمیشن سریالی که پیشتر قرار بود تا با الهام از ارتش مردگان ساخته شود، وظیفه داشته تا دنیای این پروژه‌ها را به یکدیگر متصل نماید؛ انیمیشنی که گویا ساخت آن لغو شده است.

اسطوره شناسی جالب توجهی برای دنیای Army of the Dead تدارک دیده شده بود که به محصول نهایی راه پیدا نکرد. در واقع یکی از شخصیت‌های فیلم Rebel Moon از طریق انیمیشن سریالی Army of the Dead به مخاطبین معرفی می‌شد تا پلی ارتباطی میان این پروژه‌ها باشد؛ امری که هیچگاه محقق نشد.

او ادامه می‌دهد که:

داستان از این قرار بود که در مقطعی از داستان این انیمیشن، پورتالی باز شده و شخصیت‌های داستان به دنیای دیگری وارد می‌شوند و شخصیت‌های بعد دیگر از طریق همین پورتال جابجا می‌شوند. در فیلم Rebel Moon قرار بود تا یکی از شخصیت‌های بیگانه فیلم متعلق به انیمیشن نام برده شده باشد. مسئله‌ای که جهان مشترک Rebel Moon و Army of the Dead را ثابت می‌کرد.

قطعاً هیچکس انتظار نداشت که زک اسنایدر فیلمی زامبی‌محور را با اثری فضایی ارتباط دهد. در حالی که ساخت انیمیشن نام برده شده لغو شده اما زک اسنایدر به ساخت یک کراس‌اور همچنان امیدوار بوده و اعلام کرده که در صورت موفقیت فیلم‌های اول و دوم Rebel Moon و پروژه تلویزیونی مرتبط با آن، کار بر روی کراس‌اور را آغاز خواهد کرد.

نخستین فیلم Rebel Moon با حضور بازیگرانی نظیر آنتونی هاپکینز، چارلی هونام، جایمن هانسو و دونا بائه در تاریخ ۲۲ دسامبر (۱ دی) از طریق سرویس نتفلیکس در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت.

منبع: اسکرین‌رنت