عنوان لغو شده Daredevil: The Man Without Fear که در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۰۳ منتشر شود، اکنون برای اولین بار قابل بازی است.

بسیاری از بازی‌های ویدیویی که معرفی شده‌اند، به دلایل مختلف روند توسعه‌ی آن‌ها متوقف و ساخت آن‌ها لغو می‌شوند. شاید فکر کنید که شخصیتی مانند Daredevil که در سال ۲۰۰۳ فیلمی با بازی بن افلک از آن اکران شد، ممکن است موفقیت تضمینی برای یک بازی ویدیویی باشد، اما متأسفانه عنوان Daredevil: The Man Without Fear در نهایت لغو شد. با این حال، Hidden Palace، یک گروه حفاظت از بازی‌های ویدیویی، موفق شده است نسخه‌ای از این بازی را منتشر کند که در حال حاضر می‌توانید آن را تجربه کنید.

طبق توضیحات گروه Hidden Palace، بازی Daredevil: The Man Without Fear اثری در سبک اکشن سوم شخص Beat’em Up بر اساس کمیک ابرقهرمانی فرانک میلر (Frank Miller) مارول بوده که توسط استودیوی ۵,۰۰۰ Ft ساخته شده بود. در ابتدا قرار بود این بازی برای کنسول‌های ایکس باکس، پلی استیشن ۲ و همچنین پلتفرم PC منتشر شود، اما در طول روند توسعه با مشکلاتی روبه‌رو شد. در آن زمان، این اثر به عنوان یک بازی توسعه یافته ثرد پارتی، باید توسط بخش‌های ارزیابی محصول در سونی و مایکروسافت تأیید می‌شد.

ظاهراً مایکروسافت رویکردی کاملاً غیرمستقیم برای روش ارزیابی داشته است، تا حدی به این دلیل که در آن زمان در صنعت بسیار جدید بود. اما ظاهراً سونی تقاضای متعددی را در مورد بازی مطرح کرد که در نهایت منابع محدود توسعه‌دهنده را از بین می‌برد. جدا از این موضوع، روند ساخت Daredevil: The Man Without Fear در ابتدا به خوبی پیش می‌رفت، اما تیم سازنده تصمیم گرفت پس از چند ماه موتور بازی‌سازی خود را بسازد که منجر به مشکلات بیشتری شد. پس از مدتی، تعدادی از کارکنان پروژه را ترک کردند و در نهایت مارول به دلیل تمام تغییراتی که پیشنهاد کرد، از تایید نهایی بازی خودداری نمود.

با این حال، ظاهراً روند توسعه‌ی بازی Daredevil: The Man Without Fear قبل از لغو شدن آن تقریباً به اتمام رسیده بود و اکنون به لطف یک توسعه‌دهنده ناشناس که روی ساخت بازی اصلی کار می‌کرد، یک نسخه از بازی منتشر شده است. به لطف کار شخصی به نام SolidSnake11، می‌توانید این بازی را تجربه کنید.

منبع: VG247