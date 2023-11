برخی از کاراکترها از فیلم‌های Harry Potter می‌توانستند حضور پررنگ‌تری در این مجموعه فیلم داشته باشند.

شکی نیست که مجموعه فیلم‌های «هری پاتر» یکی از بزرگترین فرنچایزهای سینمایی تاریخ به شمار می‌رود. این مجموعه فیلم توانست کتاب‌های دوست‌داشتنی و محبوبی را به روی پرده سینماها بیاورد و بینندگان را به دنیای جادویی و خارق‌العاده‌ای ببرد و در هشت فیلم خود نیز کاراکترهای جذابی را به مخاطبان معرفی کند.

کاراکترهای بسیار زیادی در فیلم‌های «هری پاتر» معرفی شدند و از آنجا که مدت زمان هر فیلم محدود است، کاملاً قابل‌درک است که برخی از آن‌ها فرصت بسیار اندکی برای درخشش داشته باشند. با این حال، در این مجموعه فیلم‌ها کاراکترهایی وجود دارند که مطمئناً حضور بیشترشان در داستان می‌توانست برای مخاطبان و طرفداران بسیار جالب‌توجه باشد.

۱۰. پرسی ویزلی

در فیلم Harry Potter and the Sorcerer’s Stone، پرسی ویزلی با بازی کریس رنکین به‌عنوان یکی از برادران ویزلی بزرگتر معرفی شده بود، کسی که هِدبوی مدرسه هاگوارتز بوده است. در سه فیلم ابتدایی مجموعه فیلم‌های «هری پاتر»، پرسی اغلب اوقات دیده می‌شد که دیگر دانش‌آموزان جوان گریفیندور را راهنمایی می‌کند و مسئولیت‌های رهبری خودش را برعهده می‌گیرد. با این حال، او تقریباً پس از حضور در سه فیلم ابتدایی، در فیلم‌های بعدی این مجموعه حضور نداشت.

در کتاب‌ها، وقتی ولدمورت بازمی‌گردد، پرسی در کنار وزیر جادو قرار می‌گیرد و درگیری شدیدی با خانواده خودش پیدا می‌کند. این خط داستانی از فیلم‌ها حذف شد و همین نیز باعث شد تا پرسی فقط حضورهای کوتاهی در این فیلم‌ها داشته باشد، آن هم بدون اینکه توضیحی داده شود که چه اتفاقی برای او رخ داده است. مطمئناً دیدن به تصویر کشیده شدن قوس داستانی او و ارائه پاسخ‌هایی به مخاطبان درباره شخصیت وی می‌توانست بسیار رضایت‌بخش باشد.

۹. سیبل تریلانی

سیبل تریلانی با بازی اما تامپسون پروفسور پیشگویی در هاگوارتز است که اولین حضورش در این مجموعه فیلم را در فیلم Harry Potter and the Prisoner of Azkaban تجربه کرد. با وجود اینکه اما تامپسون توانسته به طرز شگفت‌انگیزی این شخصیت را به نمایش در بیاورد، او تنها در سه فیلم حضور داشته و این در حالی است که می‌شد به روشی بسیار مؤثرتر از این کاراکتر استفاده شود.

در فیلم Harry Potter and the Order of the Phoenix یکی از خطوط داستانی کلیدی حول محور پیشگویی است که ولدمورت با بازی ریف فاینز به دنبال آن است و اشاره شده بود که تریلانی این پیشگویی را ارائه کرده است. این پیشگویی چیزی است که کل داستان را به حرکت در می‌آورد و به اقدامات ولدمورت انگیزه می‌دهد، بنابراین، تریلانی باید نقش پررنگ‌تر و بزرگتری در این فیلم‌ها می‌داشت.

۸. نیمفادورا تانکس

نیمفادورا تانکس با بازی ناتالیا تنا برای اولین بار در فیلم «هری پاتر و محفل ققنوس» دیده شد و در فیلم‌های بعدی این مجموعه نیز حضوری بسیار مختصر داشت. تمام چیزی که بینندگان درباره این شخصیت متوجه شدند، این است که او تغییر شکل‌دهنده، تنومند، با موهای صورتی رنگ و یکی از اعضای ققنوس است و رابطه عاشقانه‌ای نیز با ریموس لوپین با بازی دیوید تیولیس دارد.

نیمفادورا تانکس یکی دیگر از کاراکترهایی است که حضور پررنگ‌تری در کتاب‌ها دارد. در فیلم‌ها به هیچ وجه رابطه میان او و لوپین مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و فقط به طور خلاصه به آن اشاره‌ای می‌شود. همچنین عدم حضور پسر او به نام تدی نیز در این فیلم‌ها قابل‌توجه است، پسری که در فیلم آخر، هری به آن اشاره می‌کند. در حالی که ریموس لوپیس قوس داستانی رضایت‌بخشی در فیلم Prisoner of Azkaban داشت اما این موضوع درباره شخصیت تانکس صدق نمی‌کند و مرگ او به اندازه‌ای که باید غم‌انگیز و تأثیرگذار نبوده است.

۷. جیمز پاتر

جیمز پاتر با بازی آدرین راولنیز پدر هری پاتر با بازی دنیل ردکلیف است و اغلب اوقات نیز به او در فیلم‌ها اشاره شده است اما بینندگان اطلاعات بسیار اندکی درباره او دارند، البته به جز اینکه او در دوران حضورش در هاگوارتز، اسنیپ با بازی آلن ریکمن را بسیار اذیت می‌کرد. در هر صورت، فیلم‌های «هری پاتر» این فرصت را داشتند تا بیشتر به این شخصیت بپردازند.

جیمز پاتر نقش بسیار بزرگی در سفر شخصیت هری ایفا می‌کند زیرا هری مدام برای پدری که هرگز نداشته عزاداری می‌کند. با این حال، فیلم‌ها به جای جنبه‌های مثبت این شخصیت بیشتر روی جنبه‌های منفی وی متمرکز شده بودند. جیمز نقش بسیار مهمی در اولین جنگ جادوگری ایفا کرده بود و جنبه‌های جالبی درون خودش داشت که می‌توانستند بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و همدردی بیننده‌ها نسبت به او را بیشتر کنند.

۶. نارسیسا مالفوی

در حالی که شخصیت دراکو مالفوی با بازی تام فلتون و پدرش لوسیوس با بازی جیسون آیزاک حضور بسیار زیادی در فیلم‌های «هری پاتر» دارند، مادر دراکو به نام نارسیسا با بازی هلن مک‌کروی تا ششمین فیلم این مجموعه یعنی فیلم Harry Potter and the Half-Blood Prince معرفی نمی‌شود.

کاملاً مشخص است که نارسیسا عمیقاً عاشق پسر خودش است و هر کاری برای محافظت از او انجام می‌دهد و در همین راستا نیز او اسنیپ را مجبور کرد تا عهدی غیر قابل شکستن برای اطمینان از این موضوع بدهد. در میان همه مالفوی‌ها، کمترین نفرت نسبت به شخصیت نارسیسا وجود دارد چراکه او در فیلم آخر وقتی متوجه می‌شود که پسرش زنده است، از جان هری می‌گذرد. هلن مک‌کروی توانسته بازی ظریف و در عین حال درخشانی از خودش در این نقش ارائه کند که باعث شده تا بیننده مشتاق دیدن ماجراهای بیشتری از این شخصیت باشد. از همین رو، این شخصیت نیز شایسته حضور بیشتر و بهتری در فیلم‌ها بوده است.

۵. فرد و جورج ویزلی

فرد با بازی جیمز فلپس و جورج با بازی اولیور فلپس از جمله کاراکترهای محبوب طرفداران به شمار می‌روند که حضور کوتاهی در مجموعه فیلم‌های «هری پاتر» داشتند. این در حالی است که آن‌ها شخصیت‌های برجسته‌ای در کتاب‌ها هستند که حضور بیشتری در داستان داشتند. فیلم‌ها در معرفی این دوقلو کار بسیار خوبی انجام دادند اما داستان آن‌ها از آنچه که به نمایش درآمده، می‎توانست بیشتر و جذاب‌تر باشد.

فیلم‌ها به طور کامل از این واقعیت چشم‌پوشی کردند که هری به فرد و جورج جوایز مسابقات ترایویزارد خودش را می‌دهد و آن‌ها نیز از آن برای باز کردن فروشگاه جوک خود استفاده می‌کنند. در کتاب پایانی، فرد و جورج به‌عنوان گزارشگر یک برنامه رادیویی با مجری‌گری لی جردن به نام Potterwatch حضور پیدا می‌کنند، برنامه‌ای که برای مخالفان ولدمورت و حامیان هری است. جزئیات کوچکی همانند این می‌توانست حضور این دو برادر را در فیلم‌ها بیشتر کند و باعث شود تا مرگ فرد در فیلم آخر احساسی‌تر باشد.

۴. کالین کریوی

با وجود اینکه کالین کریوی با بازی هیو میچل در کتاب‌ها یک کاراکتر مکمل است، در فیلم‌ها فقط در فیلم Harry Potter and the Chamber of Secrets حضور داشته است. کالین دانش‌آموز سال اولی گریفیندور است که واقعاً هری را می‌پرستد و مدام در حال عکاسی است و در نهایت نیز یکی از قربانیان باسیلیسک می‌شود.

پس از حضور در این اثر، شخصیت کالین کریوی اصلاً در فیلم‌های بعدی حضور ندارد و به جای او کاراکتر جدیدی به نام نایجل با بازی ویلیام ملینگ آورده می‌شود که اصلاً در کتاب‌ها وجود نداشته است. نایجل ترکیبی از کالین و برادرش دنیس است که هر دو هری پاتر را تحسین می‌کنند. این تصمیم سازندگان برای حذف کاراکتر کالین واقعاً غیر قابل درک است چراکه کالین شخصیتی بود که جایگاه ثابتی داشت و می‌توانست در فیلم‌ها به‌خوبی جای بگیرد. از همین رو، واقعاً نیازی نبود که شخصیتی تازه به جای این کاراکتر خلق شود.

۳. دابی

دابی هاوس الف با بازی توبی جونز با اینکه تنها در دو فیلم از مجموعه فیلم‌های هری پاتر حضور داشته، یکی از دوست‌داشتنی‌ترین و محبوب‌ترین کاراکترهای این مجموعه به شمار می‌رود. وفاداری، شجاعت و دمدمی بودن دابی به طرز شگفت‌انگیزی از کتاب‌ها به فیلم‌ها آورده شده بود و توانست تأثیر عاطفی عمیقی روی مخاطبان بگذارد. با وجود محبوبیت دابی در فیلم‌ها، بینندگان تنها نگاهی اجمالی از داستان او را شاهد بودند.

این شخصیت در پنج تا از هفت کتاب هری پاتر حضور داشته است. او در فیلم Goblet of Fire در آشپزخانه هاگوارتز کار می‌کرد و به هری درباره اتاق نیازمندی‌ها در محفل ققنوس گفت. در این فیلم همچنین یک خط داستانی دیگری وجود دارد که در آن، هرماینی سازمان S.P.E.W را راه‌اندازی می‌کند، سازمانی که رفاه جن‌های خانگی را ارتقا می‌دهد و در اینجا، دابی نقش بزرگی را ایفا می‌کند. همین مسئله نیز می‌توانست در فیلم‌ها به نمایش در بیاید.

۲. فلور دلاکو

فلور دلاکو با بازی کلمانس پوئزی به‌عنوان یک قهرمان بوباتون زیبا و ظریف در مسابقات Triwizard Tournament در فیلم Goblet of Fire معرفی شده بود. او نقش مهم و طنز‌آمیزی در این فیلم ایفا کرد و مورد علاقه همه دانش‌آموزان پسر قرار گرفت.

فیلم بعدی‌ای که شخصیت فلور دلاکو در آن حضور داشت، فیلم Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 بود که در آن، او با بیل ویزلی با بازی دامنل گلیسون ازدواج کرد. در این فیلم هیچ توضیحی درباره اینکه چطور فلور و بیل با یکدیگر آشنا شدند و رابطه‌شان چطور به سمت ازدواج پیش رفته، وجود ندارد. با این حال، داستان عشق پیچیده آن‌ها به شکل بسیار بهتری در کتاب‌ها توضیح داده شده است که شامل نحوه رفتن فلور به انگلیس پس از فارغ‌التحصیلی برای کار کردن در گرینگوتز می‌شود. مطمئناً هم این شخصیت و هم رابطه او سزاوار زمان بیشتری در فیلم‌ها بوده است.

۱. دین توماس

شخصیت دین توماس با بازی آلفرد اینوک در تمام فیلم‌های هری پاتر به جز یکی حضور داشته و متأسفانه بیشتر یک کاراکتر پس‌زمینه بوده است. بینندگان اطلاعات بسیار اندکی درباره دین ندارند، البته به جز اینکه او یک گریفیندور است، بهترین دوست سیموس فینیگان با بازی دیون موری به شمار می‌رود، از هری حمایت می‌کند و با جینی ویزلی با بازی بانی رایت رابطه دارد. این در حالی است که دین توماس نقش بسیار بزرگتر و پررنگ‌تری در کتاب‌ها دارد.

او منبع حمایت دائمی از هری است و در لحظات مهمی همچون مبارزه علیه آمبریج، فرار از عمارت مالفوی و نبرد هاگوارتز همیشه نقشی بسیار مهم داشته است. فیلم Half-Blood Prince این فرصت را داشت تا بیشتر روی شخصیت دین توماس متمرکز شود و او را به‌عنوان رقیب عاشقانه هری نشان بدهد اما این موضوع نیز به‌ندرت به نمایش گذاشته شده بود. مطمئناً این شخصیت سزاوار حضور بیشتری در این مجموعه فیلم‌ها بود.

در این مطلب به معرفی کاراکترهایی از مجموعه فیلم‌های «هری پاتر» پرداختیم که سزاوار حضور بیشتر و پررنگ‌تری در این فیلم‌ها بودند. نظر شما در این رابطه چیست؟

منبع: collider