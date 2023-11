یکی از مسائلی که توجهات را به سمت سریال جدید John Wick معطوف کرده، احتمال حضور چهره‌های نام آشنا در آن بوده است.

اگرچه که فیلم‌های جان ویک با John Wick: Chapter 4 امسال به پایان رسید اما اخبار و اطلاعات حول محور این فرنچایز گسترده‌تر از همیشه جریان داشته و در حالی که بحث ساخت فیلم پنجم با پرش زمانی بلند از سوی تهیه‌کننده آن اعلام شده اما چیزی که نظر طرفداران را جلب نموده، ساخت سریالی جدید از این فرنچایز می‌باشد که نخستین‌بار توسط خود شخص چاد استاهلسکی مورد اشاره قرار گرفت.

البته که فرنچایز جان ویک با آثاری مختلفی همین حالا نیز در حال گسترش می‌باشد. از یک سو سریال کوتاه The Continental: From The World of John Wick (کانتیننتال: از جهان جان ویک) را داشتیم که با دوران جوانی شخصیت محبوب وینستون اسکات آشنا شدیم و در سال آینده نیز اسپین‌آفی تحت عنوان Ballerina (بالرین) را داریم که توسط آنا د آرماس نقش آفرینی شده و کیانو ریوز نیز حضوری افتخاری خواهد داشت.

چاد استاهلسکی به عنوان کارگردان و مغز متفکر فرنچایز جان ویک چند روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری اسکرین‌رنت خبر از ساخت سریال جدیدی داده بود که خود شخصاً نیز کارگردانی برخی از قسمت‌های آن را بر عهده خواهد داشت. حال اطلاعات تازه‌ای از این گفت و گو منتشر شده که می‌تواند خبر از حضور چهره‌های نام اشنا در این مجموعه تلویزیونی بی نام و نشان بدهد.

می‌دانم که بسیاری از طرفداران دوست دارند تا چیزهای بیشتری از ۴ فیلم جان ویک ببینند؛ به مانند برخی شخصیت‌ها که فوق‌العاده ظاهر شدند. برخی از این شخصیت‌ها حکم نقش مکمل برای داستانی را داشتند که ما قصد روایتش را داشتیم. دنیا و جنبه‌های بسیاری وجود دارد که دوست دارم تا آن‌ها را مورد کاوش قرار دهم. از باوری کینگ و دنیای زیرزمینی او گرفته تا دوست سابق جان یعنی سوفیا که در مراکش ملاقت کردیم و حتی آکیرا و دنیای شرق با هنرهای رزمی کونگ فو و ده‌ها شخصیت دیگر که همگی می‌توانند در سریال جدید به تصویر کشیده شوند.

همانطور که چاد استاهلسکی در سخنان خود به آن‌ها اشاره کرد، دنیای جان ویک مملو از شخصیت‌های متفاوت و جذابی است که می‌توانند مورد کنکاش قرار گیرند. به عنوان نمونه شخصیت باوری کینگ با هنرنمایی لارنس فیشبرن و دنیای زیرزمینی وی از پتانسیل بسیار بالایی بهره می‌برد تا جایی که باسیل ایوانیک، تهیه‌کننده فیلم‌های جان ویک نیز به دیدن دوباره این گروه علاقه نشان داده است. گروهی که در تضاد با زرق و برق مجموعه‌ای همچون کانتیننتال قرار داشته و می‌توان ایده‌های جذابی را حول محور آن‌ها به تصویر کشید.

در هر حال واضح است که محبوبیت فرنچایز جان ویک به حدی طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده که شاهد گسترش آن در فیلم و سریال‌های گوناگونی خواهم بود. باید صبر کرد و دید که مجموعه تلویزیونی بدون عنوانی که چاد استاهلسکی نیز در توسعه آن نقش خواهد داشت، حول محور چه وقایعی بوده و میزبان حضور کدام یک از شخصیت‌های نام آشنا خواهد بود.

