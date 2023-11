قایم باشک با بیگانه؛ معرفی Alien: Isolation

اگر گمان می‌برید که فقط جناب آقای Tyrant می‌تواند روی مخ شما راه برود، در اشتباه هستید. خیر! در دنیای بازی‌های ویدیویی آثار بسیاری وجود دارند که سبک Stalker را ستون و اساس خویش قرار داده‌اند؛ یعنی سبک همان مکانیکی که Mr. X در Resident Evil 2 Remake داشت.

برای ذکر بهترین‌های این سبک، می‌توان به یک بازی ویدیویی در ژانر Immersive (غوطه‌ور کننده مانند Dishonored) اشاره کرد، بازی‌ای که PC Gamer آن را در حد و اندازه جایزه Game of the Year بالا برد. همانی که هر چند فروشش SEGA را راضی نساخت، اما در میان طرفداران فرنچایز سینمایی Alien بهترین بازی برای بیگانه محسوب می‌شد. و حالا این اثر جذاب و دلهره آور کسی نیست جز Alien: Isolation.

با ما همراه باشید…

در سال ۲۰۱۴ شرکت Creative Assembly بیگانه: انزوا را توسعه داد؛ در حالی که خبر نداشت برای بازی ویدیویی‌اش ۱۳ جایزه دارند روزشماری می‌کنند. همچنین، همان طور که گفته شد، SEGA مسئولیت انتشار بازی را پذیرفت تا فروش حدود ۲.۱ میلیونی Alien: Isolation را رقم بزند.

بازی کاملا بر اساس فرنچایز بیگانه پیش می‌رود و ماجرای ۱۵ سال بعد از رخدادهای فیلم سینمایی Alien (1979) را نشان می‌دهد. شرکت Creative Assembly می‌خواست حتما اثرش رد پاهای فیلم‌های ریدلی اسکات و جیمز کامرون را دنبال نماید و از اکشنی که در ادامه به مجموعه فیلم‌ها اضافه گردید، تا حد ممکن خودداری کند.

تلاش سازندگان میوه خودش را داد. ژانر بازی در محدوده Survival Horror (بقا-وحشت) با موفقیت فرود آمد و هیچ کدام از اعضای سفینه از نتیجه کارشان ناراحت نبودند؛ تا حدی که می‌خواستند حتی نسخه دوم بازی را بسازند. لیکن متاسفانه توسعه دهندگان اصلی بازی به این شرکت و آن شرکت دست به دست شدند و اصلا دیگر در آن شرکت کار نمی‌کردند. فلذا پروژه تولید Alien: Isolation 2 برای همیشه در فضا جیغ زد؛ ولی هیچ کس نتوانست صدایش را بشنود.

In space no one can hear you scream.

در فضا هیچ کس جیغ زدن‌هایتان را نمی‌تواند بشنود.

Alien 1979