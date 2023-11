فروش The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به ۱۹.۵ میلیون واحد رسید

عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز به عملکرد خوب خود ادامه می‌دهد و تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ (۸ مهر ۱۴۰۲) ۳۱.۱۵ میلیون واحد فروخته است. با گیمفا همراه باشید.

شرکت نینتندو (Nintendo) در کنار به‌روزرسانی آمار فروش سخت‌افزاری برای سه ماهه منتهی به ۳۰ سپتامبر، ده عنوان پرفروش خود را نیز در همان دوره معرفی کرد. عناوین همیشگی این بار هم حضور دارند، اما قابل توجه‌ترین بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom است که از زمان عرضه در ماه می ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) تاکنون ۱۹.۵ میلیون نسخه فروخته. آخرین نقطه عطف فروش آن تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ (۹ تیر ۱۴۰۲) ۱۸.۵ میلیون واحد بود.

عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild در طول عمر خود حدود ۳۱.۱۵ میلیون نسخه فروخته است. این بازی در مارس ۲۰۱۷ عرضه شد، بنابراین، دنباله آن در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از کل فروش بازی اول را در چهار ماه اول انتشار خود به دست آورده.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس است. بررسی ما از بازی را به قلم محمدرضا نوروزی در اینجا بررسی کنید، جایی که به آن امتیاز ۱۰ از ۱۰ دادیم. این عنوان یکی از بهترین بازی‌های سال و یکی از مدعیان گوتی ۲۰۲۳ است. برخلاف بازی اول، نینتندو هیچ برنامه‌ای برای DLC ندارد.

