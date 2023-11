CMON یک بازی تخته‌ای (رومیزی) از فرنچایز God of War را منتشر خواهد کرد و قرار است در سال ۲۰۲۵ به بازار عرضه شود. با گیمفا همراه باشید. بازی تخته‌ای God of War به‌زودی منتشر می‌شود. امروز، CMON اعلام کرد قصد دارد یک بازی تخته‌ای از فرنچایز God of War را تولید و به بازار […]

بازی تخته‌ای God of War معرفی شد علیرضا محمدی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ - 18:44