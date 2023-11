نسخه‌های فرعی متعددی از سریال Game Of Thrones در دست توسعه قرار دارند و مدیر شبکه اچ‌بی‌او نیز به همین موضوع اشاره کرده است.

سال گذشته میلادی بود که سریال House of the Dragon به عنوان اولین نسخه فرعی ساخته شده از سریال محبوب و موفق «بازی تاج و تخت» از شبکه اچ‌بی‌او پخش شد و توانست مورد توجه مخاطبان بسیار زیادی قرار بگیرد. این در حالی است که توسعه نسخه‌های فرعی دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.

به دنبال موفقیت بسیار زیاد سریال «بازی تاج و تخت»، اچ‌بی‌او ساخت نسخه‌های فرعی متعددی را در دستور کار خودش قرار داد و توانست سریال «خاندان اژدها» را به پخش برساند. این در حالی است که در بهار امسال نیز ساخت نسخه فرعی A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight نیز از سوی شبکه اچ‌بی‌او چراغ سبز گرفته است.

حالا نیز مدیر شبکه اچ‌بی‌او یعنی کیسی بلویز به صحبت درباره نسخه‌های فرعی سریال «بازی تاج و تخت» و وضعیت توسعه آن‌ها پرداخته است. او تأیید کرده که آن‌ها در حال توسعه چندین سریال هستند و فعلا سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight یا Dunk and Egg تنها اثری است که چراغ سبز ساخت و تولید را دریافت کرده است.

