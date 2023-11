نقدها و نمرات بازی Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name منتشر شدند

نقدها و نمرات بازی Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name از سوی نشریه‌های معتبر منتشر شدند. با ما همراه باشید.

در ادامه خلاصۀ برخی نقد و بررسی‌های منتشر شده از وبسایت‌های معتبر را مطالعه می‌کنید:

Shacknews 9/10

حالا که تمامی ماموریت‌های جانبی، داستان فرعی و قصۀ اصلی را با کمی بیش از ۲۵ ساعت گیم‌پلی به پایان رسانده‌ام، امیدوارم ریو گا گوتوکو از این بازی درس بگیرد و بیشتر روی اسپین‌‌آف‌های اینچنینی کار کند و به ما آدم‌های عجیب و غریب، قهرمانان غلو شده و ویلن‌های بولد را ارائه دهد.

Atomix 8.6/10

برای فصل کریسمس، عنوان Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name را پیشنهاد می‌دهم، چرا که نقش یک پیش‌غذا را برای Like a Dragon: Infinite Wealth ایفا می‌کند، عنوانی که به شدت جاه‌طلبانه و امیدوارکننده به نظر می‌رسد و احتمالاً یکی از بهترین‌ بازی‌های ۲۰۲۴ باشد.

Player 2 8.3/10

برای طرفداران همیشگی، این بازی به شخصیت Kiryu می‌پردازد و فیلر فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود برای کسانی که منتظر بازی بزرگ‌تر در سال آینده هستند.

Game Revolution 8/10

به عنوان یک مقدمۀ مفصل برای شخصیت Kazuma Kiryu، بازی The Man Who Erased His Name ارزش زمانی که صرف آن می‌کنید را دارد. اگرچه بازی می‌توانست کمی طولانی‌تر باشد، این یک خداحافظی قدرتمند با کاراکتری است که سری Yakuza را برای بیش از ۲ دهه درگیرکننده و جذاب کرده بود. در حالی که این فرنچایز قصد دارد Ichiban Kazuga را به کاراکتر اصلی تبدیل کند، من همیشه Kiryu را به یاد خواهم سپرد.

Metro GameCentral 7/10

یک Like A Dragon بسیار کوچک که تمامی مبانی مورد علاقۀ طرفداران را در خود جای داده، اما وجود خود را توجیه نمی‌کند.

