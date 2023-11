کارن گیلان از حضورش در فیلم The Life of Chuck خبر داد

کارن گیلان اخیرا با انتشار ویدیویی در تیک‎‌تاک از حضورش در فیلم The Life of Chuck و اتمام فیلمبرداری او در این اثر سینمایی خبر داده است.

فیلم The Life of Chuck اثری درام و اقتباسی از رمانی به همین نام از استیون کینگ از مجموعه رمان‌های If It Bleeds از این نویسنده است و داستان مردی به نام چاک را روایت می‌کند که از تومور مغزی رنج می‌برد. این فیلم سینمایی به کارگردانی و نویسندگی مایک فلنگن است.

داستان فیلم «زندگی چاک» به صورت برعکس بازگو می‌شود و در ابتدا مرگ وی و سپس روزهای ابتدایی زندگی او به نمایش گذاشته خواهد شد. این فیلم با بازی کارن گیلان است و در کنار او نیز تام هیدلستون و مارک همیل در این اثر سینمایی نقش‌آفرینی می‌کنند.

کارن گیلان که سابقه حضور در فیلم Guardians of the Galaxy، فیلم Avengers: Endgame و فیلم Jumanji: The Next Level را در سال‌های اخیر داشته است، در ویدیویی در تیک‌تاک آشکار کرده که او فیلمبرداری مربوط به نقشش در فیلم «زندگی چاک» را به پایان رسانده است.

پایان فیلمبرداری مربوط به نقش کارن گیلان در این اثر سینمایی احتمالا نشان دهنده آن است که تولید این اثر نزدیک به اتمام است. اما از آنجا که زمان زیادی از شروع فیلمبرداری نگذشته، این احتمال نیز وجود دارد که حضور کارن گیلان در این فیلم کم است و به همین خاطر فیلمبرداری مربوط به او تمام شده اما هنوز فیلمبرداری دیگر بخش‌ها باقی مانده است.

در حال حاضر تاریخ دقیقی برای زمان اکران فیلم «زندگی چاک» تعیین نشده ولی احتمال می‌رود که این اثر سینمایی برای اکران در اواخر سال ۲۰۲۴ یا اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه‌ریزی شود.

منبع: screenrant