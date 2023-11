سونی آگهی جدید PS5 را در راستای آمادگی برای عرضه مدل جدید در تعطیلات منتشر کرد

شرکت سونی انتظار دارد یکی از قوی ترین فصل‌ها را در تاریخ خود در زمینه فروش کنسول PS5 تجربه کند. Sony Interactive Entertainment برای شروع کمپین بازاریابی فصل تعطیلات خود، یک آگهی جدید PlayStation 5 را منتشر کرد. تریلر لایو اکشن با عنوان Feel it Now on PlayStation 5 را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: […]

