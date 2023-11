استودیوی سازنده سری TimeSplitters در خطر تعطیلی قرار دارد

استودیوی فری رادیکال دیزاین (Free Radical Design)، توسعه‌دهنده‌ی سری بازی‌های TimeSplitters، از سوی کمپانی امبریسر گروپ (Embracer Group) در خطر تعطیل شدن قرار دارد.

در ۶ ماه گذشته، گروه امبریسر یک برنامه بازسازی را اجرا کرده که شامل بسته شدن برخی از استودیوهای بازی‌سازی و لغو برخی از پروژه‌ها بوده است. این برنامه شامل تعطیل شدن استودیوهایی مانند Volition، توسعه‌دهنده سری Saints Row و Campfire Cabal بوده و همچنین گزارش شده است که استودیوهایی مانند گیرباکس (Gearbox)، سازنده فرنچایز Borderlands، برای فروش گذاشته شده‌اند. حال به‌تازگی گزارش‌هایی از تعطیلی استودیوی فری رادیکال منتشر شده است.

به گفته افراد نزدیک به فری رادیکال دیزاین که دفتر آن در شهر ناتینگهام انگلستان مستقر است، به‌تازگی به کارمندان آن اطلاع داده شده که ممکن است این استودیو تعطیل شود. بر اساس قانون استخدام در انگلستان، Plaion، بخشی از کمپانی امبریسر که استودیوی فری رادیکال را اداره می‌کند، باید حداقل ۳۰ روز قبل از هر گونه اخراج و تعدیل نیرو، در خصوص بررسی راه‌های اجتناب از آن‌ها با کارمندان مشورت کند. در صورتی که شرکت‌های ثرد پارتی علاقه‌مند به خرید آن باشند، این احتمال وجود دارد که از تعطیل شدن این استودیو جلوگیری شود.

بررسی و تحقیق رسانه‌ی VGC از رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تنها در ۲۴ ساعت گذشته، حداقل ۱۵ نفر از افراد شاغل در فری رادیکال پست‌هایی منتشر کرده‌اند که در آن اشاره کرده‌اند به دنبال کار هستند. این مورد شامل این شامل یک طراح ارشد بازی، هنرمند ارشد، هنرمند فنی ارشد، طراح بازی و مدیر فناوری اطلاعات استودیو است. تاکنون هیچ از یک از شرکت‌های فری رادیکال، امبریسر و Plaion به درخواست‌ها برای صحبت به موقع در این خصوص پاسخ ندادند. شرکت امبریسر قرار است در هفته‌ی آینده گزارش مالی جدید خود را منتشر نماید.

هنوز مشخص نیست که با بسته شدن فری رادیکال آینده سری TimeSplitters چه خواهد شد، این فرنچایز کلاسیک اثری در سبک شوتر اول شخص است که فری رادیکال قصد احیای آن را داشت.

استودیوی فری رادیکال دیزاین اولین بار در سال ۱۹۹۹ شکل گرفت و سری TimeSplitters و Second Sight را توسعه داد. پس از استقبال ناامید کننده از عنوان Haze و پروژه لغو شده‌ی Star Wars: Battlefront، این استودیو در سال ۲۰۰۸ ورشکست شد. افراد باقی مانده از این استودیو به کرایتک (Crytek) پیوستند و روی ساخت بازی‌هایی همچون سری Crysis و عناوین Warfare و Ryse: Son of Rome کار کردند. این استودیو در سال ۲۰۱۴ توسط دیپ سیلور (Deep Silver) خریداری شد و به دمباستر (Dambuster) تغییر نام داد. دمباستر سابقه‌ی کار روی بازی‌های Homefront: The Revolution و Dead Island 2 را در کارنامه‌ی خود دارد. Plaion و شرکت مادر آن یعنی امبریسر در سال ۲۰۲۱ اعلام کردند که استودیوی فری رادیکال دیزاین با فرمت جدید توسط بنیانگذاران اصلی آن استیو الیس و دیوید دواک تاسیس شده است تا آیپی TimeSplitters را احیا کنند.

اخراج‌ها در صنعت بازی‌ در طی یک سال اخیر گسترده شده است. شرکت‌هایی مانند Xbox، Epic Games، Sony ، CD Projekt، Unity، Riot Games، Blizzard، Crystal Dynamics، BioWare، Striking Distance، Team17، TellTale و Frontier Developments تحت تاثیر این اخراج‌ها قرار گرفته‌اند.

منبع: Videogameschronicle