با به پایان رسیدن اعتصابات نویسندگان و بازیگران، حالا تاریخ فیلمبرداری دو فیلم دی‌سی یعنی فیلم Superman: Legacy و The Brave and the Bold مشخص شد.

پروژه‌های متعددی به خاطر اعتصابات نویسندگان و بازیگران متوقف شده بودند و حالا با به پایان رسیدن این اعتصابات، بسیاری از پروژه‌ها بار دیگر به جریان افتادند. در همین راستا نیز اطلاعاتی تازه درباره دو پروژه بسیار مورد انتظار از دنیای سینمایی جدید دی‌سی تحت هدایت جیمز گان و پیتر سفران منتشر شده است.

فیلم Superman: Legacy اثری به نویسندگی و کارگردانی جیمز گان است که فیلم‌نامه آن تکمیل شده و قبل از اعتصابات در مرحله پیش تولید قرار داشت و احتمالا تولید آن از ماه مارس سال ۲۰۲۴ میلادی شروع خواهد شد. در این اثر سینمایی دیوید کورنسوت برای اولین بار در نقش کلارک کنت یا سوپرمن دیده خواهد شد.

از جمله دیگر بازیگرانی که حضورشان در فیلم «سوپرمن: میراث» تأیید شده می‌توان به ریچل بروزناهان در نقش لوئیس لین، ایزابلا مرسد در نقش هاک‌گرل و نیتون فیلیون در نقش گای گاردنر اشاره کرد.

با این حال، فیلم The Brave and the Bold هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، فیلمی که سکان کارگردانی آن در اختیار اندی موسکیتی است و این کارگردان نیز ساخت پیش‌درآمد فیلم‌های It یعنی سریال Welcome to Derry را در اولویت قرار داده است. پس احتمالا پس از تکمیل شدن ساخت این سریال، اندی موسکیتی به سراغ تولید فیلم جدید بتمن خواهد رفت.

منبع: comicbook