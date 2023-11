در جدیدترین تریلر منتشر شده از بازی Alone in the Dark، می‌توانید مبارزات، مخفی‌کاری و گشت و گذار در محیط بازی را تماشا کنید.

جدیدترین تریلر منتشر شده از بازی Alone in the Dark، آخرین ساخته‌ی استودیوی پیزز اینتراکتیو (Pieces Interactive) و تی‌اچ‌کیو نوردیک (THQ Nordic)، را به نمایش می‌گذارد و در آن شاهد نمایش محتویات زیادی از گیم‌پلی این بازی هستیم.

در این تریلر، بخش‌هایی از اتمسفر ترسناک و تاریک بازی Alone in the Dark به همراه گیم‌پلی سوم شخص بازی و شخصیت‌های اصلی آن یعنی Edward Carnby و Emily Hartwood، به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین در این ویدیو مبارزات بازی در کنار اکتشافات محیط و گیم‌پلی مخفی کاری آن نیز به نمایش در می‌آید.

به نظر گشت و گذار در محیط، یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این بازی محسوب می‌شود، چرا که در این تریلر، شخصیت اصلی بازی، برای اجتناب از خطراتی که در خیابان‌های شهر پراکنده شده‌اند، از مسیر‌های مختلفی گذر می‌کند.

در پایین می‌توانید تریلر منتشر شده از این بازی را تماشا کنید:

Alone in the Dark در تاریخ ۱۶ ژانویه (۲۶ دی) امسال، برای رایانه‌های شخصی، ایکس باکس سری ایکس و اس و پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد.