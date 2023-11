تصویر جدیدی از انیمیشن Ultraman: Rising منتشر شد

در جدیدترین تصویر منتشر شده از انیمیشن مورد انتظار Ultraman: Rising، اولترامن در حال سرک کشیدن به خانه‌ی مردم به تصویر کشیده شده است!

چند ماه قبل انمیشن سریالی Ultraman به کار خود پس از سه فصل پایان داد. با توجه به محبوبیت این انیمیشن، کاملاً معقول به نظر می‌رسید که نتفلیکس برنامه‌هایی برای آینده‌ی این فرنچایز داشته باشد؛ علی‌الخصوص که انیمیشن سریالی Ultraman توانسته بود دل مخاطبان شرقی و غربی را توآمان به دست آورد.

اولین گام در مسیر تازه‌ای که فرنچایز Ultraman در آن گام گذاشته است؛ فیلم Ultraman: Rising (اولترامن: ظهور) خواهد بود که اولین بار خبر توسعه‌ی آن در سال ۲۰۲۱ اعلام شد.

شنون تیندل انیماتور و کارگردان مشهور آمریکایی که آثاری همچون Kubo and The Two Strings (کوبو و دو تار) را در کارنامه دارد؛ سکان هدایت این اثر را بر عهده خواهد داشت. طبق گفته‌های تیندل، این اثر نگاهی نو به فرنچایز اولترامن خواهد داشت. او همچنین تولید این فیلم را به “تحقق یک رویا” تشبیه کرد.

شما می‌توانید تصویر منتشر شده از انیمیشن Ultraman: Rising را در زیر تماشا کنید.

Eiji Tsuburaya, netflix, Shannon Tindle, Ultraman, Ultraman: Rising

منبع متن: gamefa