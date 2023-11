ساخت انیمه از دنیای John Wick تایید شد

می‌توان گفت که یکی از آرزوهای طرفداران John Wick محقق گشته و انیمه‌ای از دنیای این فرنچایز ساخته خواهد شد.

این روزها اخبار حول محور فرنچایز John Wick (جان ویک) تمامی تجهات را به سمت خود معطوف کرده و سخنان چاد استاهلسکی، نوید آینده‌ای روشن برای این مجموعه اکشن در سینما و تلویزیون می‌دهد. زیرا در حالی که ساخت فیلم پنجم جان ویک فعلاً به وقوع نخواهد پیوست اما تهیه‌کنندگان آن در نظر دارند تا پروژه‌های متنوع و جاه‌طلبانه‌ای را در زمینه‌های مختلف تولید نمایند.

کارگردان و مغز متفکر فرنچایز جان ویک یعنی چاد استاهلسکی که روزهای پرمشغله‌ای را در هالیوود سپری می‌کند، با حضور در پادکستی به نام The Discourse به صحبت درباره برنامه‌های آینده این مجموعه پرداخته و خبر از ساخت پروژه‌ای داده که قطعاً طرفداران را شگفت‌زده خواهد کرد. او در عین که یادآوری می‌کند تا زمان نبود ایده‌ای مناسب، به سراغ ساخت John Wick 5 نخواهد رفت اما با گسترش این فرنچایز در مدیوم‌های مختلف موافق بوده و از ایده‌های جدید استقبال می‌کند.

در حالی که مجموعه تلویزیونی کوتاه The Continental: From the World of John Wick (کانتیننتال: از دنیای جان ویک) به عنوان نخستین اسپین‌آف این فرنچایز به شمار می‌رفت اما نه تنها خود شخص چاد استاهلسکی حضوری در این پروژه نداشت، بلکه از آن اکشن و سکانس‌های زد و خورد نمادین نیز بی‌بهره مانده بود. مسئله‌ای که سبب شده تا این کارگردان آمریکایی اعلام نماید که سریال جدیدی که در دست توسعه قرار دارد، توسط خود وی کارگردانی شده و از سکانس‌های اکشن جذابی بهره می‌برد که به مانند پلی میان سینما و تلویزیون برای این فرنچایز عمل خواهد کرد.

او همچنین فاش کرده که مخاطبین عملاً چیزی از “های تیبل” ندیده‌اند و مسائل جالب و شگفت‌انگیزی حول محور آن‌ها برای به تصویر کشیدن وجود خواهد داشت. البته که تیم پشت صحنه قصد دارند تا جای ممکن از کلیشه‌های رایج فاصله گرفته و نمایش سازمان های تیبل مدت زمان زیادی خواهد برد تا بتوانیم شخص شماره اول آن را مشاهده نماییم. سخنان وی می‌تواند نمایانگر آن باشد که سریال جدید جان ویک تمرکز ویژه‌ای بر روی کلیت سازمان های تیبل خواهد داشت.

چاد استاهلسکی همچنین به عنوان سورپرایز خبر از ساخت انیمه‌ای سریالی از جان ویک داد و اعلام کرد که پروسه تولید آن به جریان افتاده است. او نسبت به مدیوم تلویزیون ابراز علاقه کرده و اعلام نموده که قالب تلویزیون می‌تواند بستر مناسبی برای به تصویر کشیدن وقایع جدید از دنیای جان ویک را داشته باشد. مخصوصاً به سبب علاقه‌ای که به فرهنگ و ملیت ژاپن دارد، ترکیب تلویزیون، انیمه و جان ویک را ستودنی خوانده و آن را محصولی می‌بیند که می‌تواند این فرنچایز را در مسیری مناسب گسترش دهد.

او در نهایت اعلام می‌کند که کلیت جان ویک تنها مختص به سینما نبوده و در صورت وجود ایده‌ای مناسب و ارزشمند می‌توان محصولات مختلفی حول محور این فرنچایز تولید کرد که مخاطب را به وجد بیاورد. قطعاً سکانس‌های اکشن با حال و هوای انیمه چیزی خواهد بود که هر بیننده‌ای را شگفت‌زده نماید.

باید صبر کرد و دید که پروژه‌های مرتبط با John Wick چگونه بوده و در چه زمانی رونمایی خواهند شد.

منبع: theplaylist